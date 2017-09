Fotos Detuvieron al depravado que obligó a su ex a tener relaciones sexuales y la filmó con su celular

13/09/2017 -

La Policía allanó un hotel de La Banda y en una de las habitaciones logró detener al joven que fue denunciado por su ex pareja, la cual aseguró que el sujeto había ingresado a su casa, la abusó, filmó los vejámenes y luego había huido del lugar. Efectivos policiales irrumpieron ayer en horas de la mañana en un hotel de ruta 51 de la vecina ciudad, pusieron en conocimiento de la propietaria la situación y ésta autorizó el ingreso. En una de las habitaciones, los uniformados encontraron al acusado de 25 años de apellido Pérez, el cual no tuvo tiempo de oponer resistencia. El acusado fue reducido, y puesto a disposición del fiscal del caso, Dr. Juan Alende. Sobre Pérez pesan gravísimas acusaciones, según la denuncia realizada por la víctima -de 24 años-, se encontraba en su casa junto con su hija cuando arribó a la vivienda su ex pareja, el detenido, quien rompió una puerta e ingresó al inmueble. Ataque El acusado comenzó a agredirla verbalmente luego sobrevino la violencia física y a los golpes la llevó hasta la habitación. Una vez en la pieza -siempre en función de la denuncia- la obligó a mantener relaciones sexuales mientras grababa las escenas con el teléfono celular de la víctima. Posteriormente se retiró de la vivienda llevándose el aparato de la damnificada. Tras reponerse del brutal ataque, la joven se presentó en la Comisaría Seccional 13 y denunció lo sucedido, lo que dio inicio a la investigación del Ministerio Público Fiscal, que ayer se tradujo en la detención del sospechoso. Cabe recordar que éste no es el primer incidente que Pérez protagoniza en contra de su ex pareja, sino que ya había denuncias previas. De hecho, existía una prohibición de acercamiento dispuesta por la Justicia de La Banda, medida que desobedeció el acusado y ahora agravará su situación procesal.