¿La Bombonera es la solución?

13/09/2017 -

Si bien la AFA aún no lo hizo ofi cial, es casi un hecho que, tras recibir la habilitación de la Conmebol, la Bombonera será el escenario elegido para el trascendental partido de la Argentina ante Perú, por las Eliminatorias para el Mundial Rusia 2018. ¿En cuánto puede infl uir el cambio de escenario? ¿Eso nos garantiza el triunfo o hay un problema de fondo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestra selección? Cinco personalidades de nuestro fútbol, cada uno con mirada diferente dieron su opinión. Germán Robato, del lado del periodismo, Alfredo Mackeprang, con la mirada de un ex futbolista que tuvo el privilegio de jugar en la Bombonera, Rodrigo Rivero, con el perfi l del árbitro, el único que no tiene hinchada, Matías Pato y Pablo Martel, jugador y entrenador en la actualidad, respectivamente, vertieron su opinión en este informe.