Margarita: "Es un orgullo enorme poder contar con su visita"

Fotos EMOCIÓN. Atento a la importancia de la obra para los añatuyenses, Margarita dijo que nunca se olvidó de sus raíces y que apostó por el comedor.

13/09/2017 -

Entusiasmada por la visita de su amigo el Presidente, la dirigente social Margarita Barrientos, fundadora del reconocido comedor Los Piletones, en Buenos Aires, reconoció que la llegada de Macri a Añatuya "significa mucho para mi querida ciudad y por todo lo que hacemos por la gente humilde".

En diálogo con EL LIBERAL, resaltó que "es un orgullo enorme contar con su visita y más en una ocasión así. Cuando me eligieron ‘Mujer del año’ (1999) había dicho que iba a ayudar a la gente de mi ciudad donde nací y me crié, y aquí me tienen cumpliendo con mi palabra", resaltó. Agregó que "es un placer estar en Añatuya porque tengo maravillosos recuerdos, hasta que luego la vida me llevó a tener la posibilidad de irme a Buenos Aires, pero nunca me olvidé de mis raíces".

Evocación

En un párrafo aparte, no olvidó a su esposo Isidro Atúnez, quien falleció en abril pasado en la localidad de Añatuya, justo mientras trabajaba en la construcción del comedor comunitario "San Cayetano", que hoy inaugurará el jefe de Estado.

"Estoy segura que desde el cielo, mi marido y mi maestro en la vida me guiará. Él me impulsó a trabajar en esta obra en Añatuya y también en Los Piletones. Él es mi ángel, no tengo dudas", remarcó Barrientos, al reconocer que tras la muerte de su marido pensó en algún momento en abandonar la obra, pero aclaró: "sentí el empuje de continuar porque él hubiera querido siempre que este proyecto se haga realidad", remarcó.

Empanadas y pan casero

Entre risas, Margarita reveló que antes de su partida a Santa Fe, le hará probar al Presidente y a su comitiva algunas de las exquisiteces que prepararon en el comedor.

"Las chicas de la cocina trabajaron todo el día (por ayer), hicieron desde empanadas, pan casero porque nos ha rebalsado la cantidad de gente que nos ha visitado", señaló al asegurar que algunos de los platos del comedor "le haremos probar al Presidente".

El hogar, sin fines de lucro que se construyó en Añatuya y recorrió un equipo periodístico de EL LIBERAL, tiene todas las comodidades como acondicionadores de aire, ventiladores, TV, dormitorios, roperos, un patio propio "para tomar solcito o mates", entre otras, para la tranquilidad de quienes allí concurran.

Las abuelas que asistan al albergue "estarán cuidadas por personas especializadas, ya que tenemos el personal idóneo", comentó Margarita Barrientos.