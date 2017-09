"Siempre prefiero jugar con Di María que con Messi"

13/09/2017 -

Lo expresado por el volante de Juventus Paulo Dybala en las últimas horas respecto de su ‘incomodidad’ para jugar con Lionel Messi en el seleccionado argentino porque sus posiciones se superponen, fue un ‘réquiem’ de lo manifestado durante la Copa América 2015 de Chile por el entonces volante titular del equipo dirigido por Gerardo Martino, el "Flaco" Javier Pastore, quien aseguró que prefería hacerlo "con (Ángel) Di María" antes que con el capitán argentino.

Pastore indicó el 20 de junio de 2015, justo el día que cumplía 26 años, "la mejor edad de un futbolista", según afirmó, que prefería "jugar con Di María antes que con Messi".

El cordobés de París Saint Germain volcó esas declaraciones en una entrevista exclusiva con Télam desarrollada en la ciudad costera de La Serena, donde fundamentó sus dichos dentro de un análisis futbolístico que lo reveló como un joven interesado por los matices y la integridad del juego.

"La verdad es que siempre prefiero jugar con Di María antes que hacerlo con Messi, porque las características de ‘Fideo’ son las que más me favorecen, mientras que con ‘Lío’ se me complica, también por la misma razón", puntualizó Pastore.

"Es que yo soy un futbolista que juega al espacio, al que ataca, al que necesita la pelota delante suyo, como Di María. Ángel es la conjugación perfecta del jugador que ataca el espacio, lo que encaja perfectamente con mi estilo, que es el de habilitar en esa instancia a los delanteros, y en especial al nueve", manifestó el ex volante de aquel inolvidable Huracán subcampeón del fútbol argentino en 2009 con Ángel Cappa como técnico.

En el mismo sentido Pastore precisó que con Messi se le complicaba la gestión "porque él se acerca siempre a dos o tres metros de uno para jugar cortito. No te pica al espacio. Y eso a mí no me favorece en absoluto", remarcó por entonces el longilíneo mediocampista surgido en Talleres, de Córdoba, que también vistió la camiseta rosa de Palermo, de Italia.