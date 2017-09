Bullrich defendió el accionar del Gobierno

13/09/2017 -

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió a las críticas que recibió el Gobierno por el trabajo en la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado. "Espero que los mismos que pidieron mi renuncia reconozcan el trabajo que estamos haciendo", indicó.

"Lo primero que tenemos que ponernos como objetivo es buscar a Santiago. Habernos catalogado de esta manera era algo injusto y fuera de la realidad. Que los ADN de las camionetas y las huellas dactilares dieran negativas van marcando un deshilachamiento de esa idea, que en un momento dijeron es ésta o ninguna", agregó.

Sobre la declaración de un gendarme que habría arrojado una piedra sobre un manifestante, Bullrich dijo: "La Justicia está evaluando la información que salió de este Ministerio y de Gendarmería. No quiero plantear que es el gendarme Robledo, hay que esperar que él declare. Acercamos su accionar y será la Justicia la que determinará; no se puede utilizar una piedra porque no es la herramienta que da el Ministerio de Seguridad".

Ayer hubo un giro en la investigación luego de que el Juzgado que investiga la causa informara que las muestras obtenidas en los vehículos de Gendarmería no son compatibles con las entregadas por la familia de Santiago Maldonado, según los resultados de las pericias realizadas por el servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.

"Esto despeja muy fuertemente de lo que ha sido acusado el Gobierno: una desaparición forzosa. Eso nos abre ventanas a otras hipótesis que nosotros siempre hemos planteado", manifestó ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.