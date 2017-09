Fotos El cambio de cancha no sé si va a influir

13/09/2017 -

Una cancha no puede ganar un partido. Está bien que en la cancha de Boca se pueda sentir más el aliento que en la cancha de River, pero lamentablemente nuestra selección no está jugando bien. Entonces el cambio de cancha no sé si va a influir. Si de entrada nos hacen un gol, la gente no va a alentar ni va a bajonear a los peruanos. Creo que es una cosas que se puede dar como no. No hay que olvidarse que en el 70 perdimos en la cancha de Boca. Y con Perú también. Pero más allá de esto, nosotros no somos hinchas de un estadio o de otro; somos hinchas de la selección argentina. No es una cuestión de estadio lo que le pasa a la selección. Cuando se habla de fútbol en los bares con amigos, se dice que la selección necesita jugar en una cancha grande, para que el rival no se meta atrás. ¿Y si nos hacen un gol de contra? Entonces para mí no es la cancha, es el grupo que tiene que surgir. Yo jugué en esa cancha y se siente el griterío de la hinchada en el oído. No te queda otra que luchar por los tuyos. Pero no creo que si les gritan más vamos a poder ganar, o hacer goles, o Messi y Dybala van a congeniar. Lamentablemente, la selección viene mal de arranque. Y Sampaoli, en este poquito tiempo que tuvo, no creo que lo pueda mejorar. Sin embargo, yo confío en la selección y la apoyo. Tengo fe en que vamos a clasificar al Mundial.