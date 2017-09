Fotos A cualquier árbitro le gustaría dirigir este partido

13/09/2017 -

Todo árbitro daría lo que sea por jugar esta clase de partidos, con este tipo de presiones y todo lo que en sí rodea. Y en este tipo de situaciones, la presión la tendrá el equipo local, en este caso nuestra Selección. Que no te quepa la menor duda de que el árbitro que le toque dirigir va a disfrutar desde el momento en que le llega la designación. Es una hermosa presión para el árbitro. ¿A quién no le gustaría dirigir en un estadio como la Bombonera? Claro que es estimulante y muy especial. Son partidos donde se juegan muchas cosas y si el árbitro tiene la suerte de tener un buen partido, te puede marcar para lo sucesivo. Además, ¿a quién no lo estimula dirigir al mejor jugador del mundo? Desde el momento en que uno es designado para esta clase de partidos todo pasa a ser especial. La semana es especial. Tomamos todos los recaudos necesarios para tener un buen partido. Como viene uno y otro, los últimos partidos. Estudiar a cada jugador. Ver vídeos, etc. Y cuando llegue la hora del partido tratar de disfrutar todo, pero con mucha responsabilidad. A este nivel de partido que estamos hablando, ningún árbitro te puedo asegurar que dirige condicionado, menos por un escenario. Son partidos de alta competencia el cual uno disfruta mucho. Con el único fin de tomar la decisión correcta y tratar de equivocarse lo menos posible.