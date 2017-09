La Casa del Bicentenario se suma al proyecto nacional de Libroteca, a partir de hoy

Fotos ANUNCIO. Funcionarios municipales y nacionales invitaron a los vecinos a sumarse a esta propuesta educativa.

13/09/2017 -

La Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Santiago del Estero fue seleccionada para ser parte de las acciones de la Dirección Nacional de Innovación Cultural, que comenzarán hoy con el proyecto de Libroteca.

Al respecto, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Capital, Humberto Santillán, expuso: "Estamos invitando a todos nuestros vecinos de la ciudad Capital, a una actividad muy importante que se va a desarrollar en la Casa de la Cultura del Bicentenario, que tenemos en el parque Aguirre, con la visita muy importante de una funcionaria del Ministerio de Cultura de la Nación que viene a lanzar el proyecto de la Libroteca".

Por su parte, el Subsecretario de Cultura, Arq. Rodolfo Legname, sostuvo que "este mes es muy particular, que tiene que ver con Sarmiento, la educación, con las maestras normales, bibliotecas populares, también leer para transmitir conocimientos y el desarrollo de una acción comunitaria en torno a la lectura y al libro".

"Desde ese punto de vista la Casa del Bicentenario, que está trabajando en red, ya hace un tiempo está articulando con organizaciones de la asociación civil de Tucumán en este proyecto de bibliotecas. Es una especie de lugar donde se guardan libros, no es que se guardan si no que en realidad se pueden trasladar, acercar a la mano de los vecinos y en general en torno a la lectura generar actividades que no tiene que ser necesariamente solo lectura", añadió Legname.

Asimismo, explicó que "se trata de cuenta cuentos, trabajos de dibujo, producción de imaginación. El libro siempre fue un espacio de lectura que nos permite desarrollar la imaginación, justamente cuando uno comienza a transformar las palabras en imágenes, emociones, sentimientos y luego plasmarlas en otras cosas nos habla de una proyección que seguramente nos da identidad, modo de pensar y ponernos en el mundo y desde ahí esta acción sobre los libros".

Este proyecto comenzará a las 10 y están planificados cuentacuentos, juegos, dibujos y una suelta de libros.

"Son modos distintos de aproximarnos a este objeto maravilloso que es el libro", sumó el subsecretario de Cultura.

En tanto Alejandrina D’ Elia, directora general de Innovación Cultural, acotó: "Para nosotros este proyecto lleva varios años y que desde el año pasado depende de la Dirección Nacional de Innovación Cultural, tenemos 117 casas a lo largo de todo el país, vinimos a hacer una actividad puntual que es este proyecto de libroteca. Porque también lo que nos proponemos es trabajar con nuevos modelos de gestión y modelos más innovadores".

Nancy Bravo, representante de la Casa del Bicentenario, dijo que de las actividades participarán escuelas públicas y privadas, así como también los jardines municipales.