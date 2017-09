Lugones y el arrebato de Díaz a Scarafía: "Me dio mucha pena, no era lo que esperaba de él"

13/09/2017 -

El diputado Marcelo Lugones consideró que el arrebato que sufrió la apoderada Felicitas Scarafía por parte del diputado Jaime Díaz, debe circunscribirse en "un incidente de los que sucede en los cierres de listas". Sin embargo, admitió que al ver los videos sobre la reacción insólita de su par de Cambiemos, Jaime Díaz, le generó "mucha pena, no era lo que esperaba de él".

Indicó que habló con el legislador de extracción radical que integra Cambiemos, quien se manifestó "totalmente arrepentido" por su accionar, y que le reconoció que fue un momento "de ofuscamiento" porque lo dejaron fuera de la lista. Incluso Lugones dijo que el domingo a la noche Jaime Díaz estaba en el quinto lugar en la lista, y que el lunes ya no.

Sostuvo que este tipo de incidente suele ser ocurrente en los cierres de listas, y lamentó que ello deje "sin posibilidad de que estemos hablando de proyectos, de ideas, de qué sociedad queremos los santiagueños, qué valores o proclamas lleva uno adelante. Este incidente muchas veces en los confeccionados de las listas pasa".

Sobre qué pasó, manifestó: "Aquí hay un consenso entre muchos sectores, y en ese consenso han aparecido a último momento, en las últimas 72 horas, dos o tres ingredientes muy fuertes que de alguna manera a lo que ya era muy difícil, lo ha complicado aún más. Pero esto no justifica de ninguna manera lo que ha sucedido".

Consultado sobre qué falló en las negociaciones para que se haya disparado un incidente de esta naturaleza, Lugones señaló: "No lo podría decir. El domingo a la noche la lista estaba conformada de una manera y yo me retiro, y el lunes bien temprano amanezco y me dirijo a mi trabajo de ingeniería, y recién me entero cuando los hechos habían sucedido. No sabía que había sido excluido de la lista (Jaime Díaz) ni lo del incidente".

Además, contó que habló con los protagonistas para darles contención. "Pero sería muy poco quedarse con eso, sería quedarse con lo puntual, lo eventual, lo singular, cuando hay tantas cosas que andan mal en la provincia; Santiago del Estero no se puede quedar con este incidente cuando hay otras cosas más importantes como debatir qué proyecto de provincia queremos para los próximos cuatro años", sostuvo.

Reveló que habló con Díaz por teléfono durante una hora y media, y que su par manifestó "un arrepentimiento total, reconoció que fue un momento de ofuscamiento, de estar fuera de sí, pero lo más importante es que estaba con un tremendo arrepentimiento. Fue un momento de ofuscamiento que todos podemos tener, a veces con circunstancias más pequeñas".

"De todas maneras confío en su honorabilidad y mis respetos para la Dra. Felicitas Scarafía; creo que fueron las circunstancias de un incidente", expresó y dijo que este incidente fue el "motivo fundamental por el que se demoró la presentación de las listas" y "que de una manera oportunista" algunos sectores quieren aprovecharse y que por ello piden la impugnación de la lista de Cambiemos.

Para finalizar, sostuvo que este incidente merece una autocrítica y esbozó sobre el disparador de este hecho, que pudo haber faltado "diálogo, más consenso, más tiempo sobre todo".