Dos fuerzas políticas impugnaron la lista de Cambiemos para participar de los comicios locales

Fotos CONTROL. Hubo distintos planteos en la audiencia de objeción y descargos sobre las candidaturas.

13/09/2017 -

En el marco del cronograma electoral provincial, se realizó la audiencia de objeción y descargos sobre las candidaturas presentadas que participarán de la contienda electoral del próximo 22 de octubre.

Una vez realizada la apertura, el Tribunal Electoral provincial integrado por su titular, Dr. Sebastián Argibay; el fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate; el fiscal general del Ministerio Público, Dr. Luis Alberto de la Rúa; el secretario y la prosecretaria electorales, Dr. León Martinetti y Dra. María José Moyano, respectivamente, los apoderados de las diferentes alianzas y frentes accedieron a los expedientes.

En este marco, el espacio de Cruzada Santiagueña planteó su impugnación a la lista de Cambiemos, a través del apoderado legal de esta fuerza política, Dr. Eduardo Font, quien consideró que "no se respetó el principio constitucional que asegura la participación de los ciudadanos del interior de la provincia en no menos del 50% de las postulaciones expectables y de las suplencias", planteando así el incumplimiento de la segunda parte del artículo 46 del Código Electoral, por "no intercalar candidatos del interior con los de la Capital".

Ante esta situación, el espacio liderado por Francisco Cavalloti también solicitó se adecue la ubicación de los candidatos, como el caso de cupo femenino y de varones, de manera intercalada. También, Font impugnó que en la lista de Cambiemos faltarían 16 titulares y 9 suplentes para las aceptaciones de candidaturas, por lo que se pidió se tenga por no aceptadas dichas candidaturas.

Otra objeción

La candidata a diputada provincial por el Frente Renovador 1País, Verónica Larcher, agregó argumentos jurídicos a la impugnación de la lista Cambiemos, para que no se dé por aceptada a la lista de diputados provinciales.

En tal sentido, fundamentó que "debe haber una cantidad igual del número de cargos titulares y suplentes por categoría de diputados, es decir, 40 cargos por ambas partes".

Señaló además que la presentación de la documentación de Cambiemos el pasado lunes 11 "fue extemporánea", dijo en relación al escándalo suscitado entre el diputado provincial de Cambiemos, Jaime Díaz, cuando le arrebató la documentación que la apoderada del PRO, Felicitas Scaraffía, tenía que presentar ante la Justicia Electoral.

Contestación

A su turno, representando a Cambiemos, el titular del PRO, Rodrigo Posse, contestó en primer lugar el planteo realizado por Larcher cuando adujo las irregularidades en las listas y la extemporaneidad de la presentación de la documentación.

"Estamos convencidos que la presentación fue hecha en tiempo y en forma", dijo el también concejal capitalino, al resaltar además que el planteo de las impugnaciones fue "carente de sustento" y destacó que "no se puede aplicar la máxima sanción como lo es la no presentación, porque estarían cercenando nuestra participación y afectando el derecho constitución de elegir a las autoridades que nos van a gobernar".

Por otro lado, Nicolás Basualdo, representando al Frente de Izquierda y de los Trabajadores, pidió hacer una corrección del nombre -por "error caligráfico"- en la categoría del candidato a gobernador por este espacio, Maximiliano Díaz Alomo, al igual que el de un candidato titular a diputado provincial de la lista que representa, siendo su nombre original René Orlando del Valle Mansilla.