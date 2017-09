Florencia Peña, sobre Guillermo Francella: "Es un cabrón"

13/09/2017 -

"Perdónenme, pero me da un poco incesto. Los amo y adoro a los dos. Pero a mí me pasa que está tan instalado Casados con hijos, y fueron tantos años de repetición, que los ves en el cine y ¡ay!", fue la reacción de Florencia Peña (42) cuando le consultaron sobre las escenas de besos y de sexo entre Luisana Lopilato (30) y Guillermo Francella (62) en la película "Los que aman, odian". Sus palabras no cayeron del todo bien y, ante tanta repercusión, la actriz debió comunicarse en privado con sus ex compañeros de la sitcom que protagonizaron hace 12 años. "Ya lo aclaré con Guille y con Luisana. La verdad, fue con humor. Lo dije desde un lugar de haber trabajado con ellos haciendo de papá, mamá e hija", explicó Florencia. También aseguró que "Guille es un cabrón". "Cuando le escribí se sintió aliviado", y que Luisana no tuvo problemas con sus declaraciones. "Boluda, relajá. Ya sé cómo sos", fueron las palabras de quien interpretaba a Paola en Casados con hijos.