La hija de la "Chiqui" trató de desequilibrado a Maradona

13/09/2017 -

Diego Maradona (56) realizó una transmisión en vivo a través de Instagram y arremetió contra Mirhta Legrand. "Tomaba whisky con Videla. Debería hacer un programa con los chicos desaparecidos y sería un buen adiós a esta tierra", dijo el ex futbolista sobre la diva. Molesta por estas duras palabras, Marcela Tinayre defendió a su madre y le respondió al "Diez".

"Siempre digo que no hablo de mi familia, pero cuando la atacan... Me parece que es un desequilibrado, está diciendo una boludez. Mamá me decía ‘nunca en mi vida probé el whisky y a Videla no lo conocí jamás’", dijo Marcela Tinayre en el programa que conduce por la señal KZO, Las rubias + Uno.

Molesta por los dichos del ex entrenador de la selección nacional, la conductora dijo que es un "incoherente" y que "se olvida que se sacó la foto cuando ganó en el ‘79 (el Mundial Sub-20 en Japón), pero es un ser que hay que entenderlo cuando vocaliza".

"Deportivamente lo admiro, pero fuera de eso me parece que ha hecho de su vida un vómito. No le doy espacio. Chau Maradona, ya te vas a ocupar de declarar las cosas que estás diciendo", remarcó.

A través de su cuenta en Instagram, Maradona no solo criticó a Mirtha Legrand, sino que también apuntó contra Carlos Menem, Mauro Icardi, Mauricio Macri y Daniel Angelici.

Es que el astro quiso contestarles a quienes lo criticaron por tener junto a Menem y Jorge Rafael Videla. "Lo de Menem fue porque le mataron al hijo, acuérdense de que él estaba en contra de la Selección y el que lo salió a torear fui yo", explicó, y luego lanzó: "Con Videla no, Videla tomaba whisky con Mirtha Legrand, conmigo no tomaba whisky. A mí me hizo rapar el pelo hermoso que tenía, con todos rulos, y me llevó a la colimba. No me la hizo zafar", destacó.