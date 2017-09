Encuentra una serpiente cascabel de dos cabezas en su trabajo

Hoy 14:51 -

Rodney Kelso, es un técnico electricista a cargo de las operaciones de la compañía Woodruff Electric, en la localidad de Forrest City, Arkansas (Estados Unidos), descubrió a la serpiente de cascabel de dos cabezas mientras trabajaba en una vivienda de la ciudad, informa el Canal FOX 8.

La inusual especie de unos 28 centímetros de longitud se encontraba 'tomando el sol' en el exterior de la vivienda. El sujeto logró tomar al animal y lo llevó a un centro natural para que la estudien.

Según especialistas del centro Forrest L. Wood Crowley's Ridge Nature Center de la ciudad de Jonesboro, se trata de una cascabel de los bosques, la más venenosa de las que viven en el estado de Arkansas. Este tipo de serpientes bicéfalas no son excepcionales en la naturaleza.

Sin embargo, estas serpientes no suelen vivir tanto como las que no presentan sin dicha anomalía. Técnicamente, son dos serpientes 'fundidas', por lo que con dos cerebros separados pueden reaccionar de forma diferente a los peligros.

