Sergio Gonal: “Mi hijo tiene Síndrome de Asperger y siento que hice poco por él”

“Fui papá a los 18 años, feliz y orgulloso de haberlo sido. Mi novia, la mamá de mis hijos, Viviana, la mujer que adoré con el alma, quedó embarazada. No lo dudamos un segundo. Hoy Brian tiene 31 años, es mi productor y trabaja en mi oficina. Todo el mundo habla bien de él. Es mi tesoro y mi vida. Y Maia que tiene 14. Y en el medio está Lucas”, comenzó a relatar Sergio Gonal.

“En el medio está Lucas (27), que es discapacitado. Yo nunca pude conectar con Lucas. A la nena me la llevé a Disney, al más grande me lo llevé a Nueva York. Trato de dar todo pero con Lucas no puedo conectar”, confesó el humorista muy dolido.

Y quebrado, aconsejó a los padres que viven una situación similar con una profunda frase: “Si tenés un chico discapacitado hacé todo lo que tengas a mano, porque todo va a ser poco. Yo siento que hice poco”.

En cuanto a cómo trataron la enfermedad, en diálogo con “Vino para vos", contó: “En Mar del Plata nos decían que tenía un retraso en el desarrollo madurativo. Es un hombre, divino, fachero. Después nos dijeron que era sordomudo”.

“Cuando pego el laburo en VideoMatch, mi primer sueldo era 860 pesos. Entonces voy al mejor especialista que me cobraba 600 pesos: ahí me dice que tiene síndrome de Asperger. Me dijo: ‘Sergio no gastés dinero en nada, esto ya está así, tratá de buscar un establecimiento donde Lucas pueda ser lo más autónomo posible’. Y eso fue lo que hice” contó.

Arrepentido, Gonal indicó que hubiese hecho todos los viajes posibles en busca de un tratamiento para su hijo Lucas: “Mi mea culpa es haberle hecho caso a ese doctor. Yo siento que uno tiene que intentar todo”.