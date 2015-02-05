CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Septiembre 2017

A LAS 21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

-

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.00 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - PRIMERA EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

18.30 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 GOLPE AL CORAZÓN

23.45 EL SULTÁN

00.45 HACIA LO SALVAJE

01.00 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA l

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 EL REINO DE LOS SIMIOS

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

EL TRECE

14.30 DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 EL SABOR DE LA TIERRA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ALTO CONTRASTE

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 ANIMADORES

CANAL 4

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

23.30 EN BOCA DE TODOS

PELÍCULAS

CINEMAX

06.05 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO

07.35 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017

08.03 ¿QUIÉN ENGAÑÓ A ROGGER RABBIT?

10.00 INSTINTO

12.26 LEYENDAS DE PASIÓN

15.00 EL SECRETO DE ADALINE

17.12 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY

19.32 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA

22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

TCM

06.46 ALF (TEMPORADA 3)

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 4)

09.20 LA PANTERA ROSA

09.39 LOS CAZAFANTASMAS II

11.40 LA HORA 25

14.05 EL SANTO

16.16 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA

18.13 GATTACA

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

20.35 LA NIÑERA

21.00 CHRISTINE

23.05 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 2

TNT

06.08 EN FUERA DE JUEGO

07.56 UN HOMBRE DIFERENTE

09.59 VALIENTE

11.39 SIETE ALMAS

14.02 TODOPODEROSO 2

15.55 LA GRAN ESTAFA

18.13 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA

20.23 INCORREGIBLES

22.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO

00.00 DALLAS BUYERS CLUB. EL CLUB DE LOS DESAHUCIADOS

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, RETRO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, NIÑAS

11.00 HOUSE M.D., LA SUERTE DE THIRTEEN

12.00 HOUSE M.D., ALEGRIA

12.55 GRIMM

13.45 VOLVER AL FUTURO

16.00 HOUSE M.D., JUBILO

17.00 HOUSE M.D., EMANCIPACIÓN

18.00 GRIMM

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, VIDA SILVESTRE

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, PERSONAJE

21.00 BATES MOTEL, INSEPARABLES

22.00 BATES MOTEL, EL CUERPO

23.00 VOLVER AL FUTURO II

STUDIO UNIVERSAL

09.15 ¡QUÉ LINDA ADIVINA!

11.30 SOÑANDO CON EL AMOR

13.30 COCODRILO DUNDEE II

15.40 FULLSCREEN

16.10 CREO QUE SÍ

18.10 EL ACUERDO

20.00 CON LOCURA

21.55 VOLANDO A CASA

23.55 TEMPLE DE ACERO

02.15 MÁTALO POR MÍ

A DÓNDE IR

RETRETA DE LA PLAZA LIBERTAD

+VIERNES 15, A LAS 20, AGOSTINA TARCHINI Y AXEL ARAKAKI, LA PAREJA CAMPEONA DEL MUNDIAL DE TANGO, EN LA CATEGORÍA TANGO ESCENARIO, BAILARÁ PARA LOS SANTIAGUEÑOS. TAMBIÉN ESTARÁN PABLO ARAUJO, FACUNDO DOMÍNGUEZ Y TRÍO TANGO. ADEMÁS, BRENDA BRANDÁN, JHONATAN GONZÁLEZ, DANIELA BRAVO Y EMILIO BANCO.

EXPLANADA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL

+SÁBADO 16, A LAS 21, TRIBUTO A THE BEATLES.

PANGEA

(CAMINO DE SAN ANTONIO, A 500 METROS DE RUTA 9)

+ SÁBADO 16, DE 9.30 A 18.30, MARATÓN DE DANZAS CONTEMPORÁNEAS.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

+ SÁBADO 23, A LAS 19, SE PRESENTARÁN LOS YOUTUBERS PABLO Y BÁRBARA. LAS ENTRADAS YA ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO Y A TRAVÉS DE AUTOENTRADA.

+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU CD “UNA VUELTA MÁS”.

FÓRUM

(PERÚ Nº 511)

+EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL ARRANCARÁ EN SANTIAGO SU GIRA POR EL NOA DONDE PRESENTARÁ SU NUEVO CD, “SER”.

CINES

SUNSTAR

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

14/09-17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

15/09-17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:15 (Subt)

LOCOS POR LAS NUECES (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 14/09-15/09 -16:30 (Cast) 18:30 (Cast) 20:30 (Cast)

ATÓMICA (2D):

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

14/09- 22:45 (Subt)

LA CORDILLERA (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

14/09-15/09 -17:30 (Cast)

DURO DE CUIDAR (2D):

COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

14/09-20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

14/09-15/09 -17:30 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

14/09-20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

LOCOS POR LAS NUECES (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

14/09-15/09 -16:15 (Cast) 18:15 (Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

14/09-20:15 (Cast) 22:30 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

LOCOS POR LAS NUECES 2 Estreno

Castell. 2D 20:50 (Todos los días)

Castell. 3D 18:00 (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R Castell. 2D 17:30- 19:50- 20:20- 22:10 22:50 (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

LOS QUE AMAN ODIAN APTA 13 AÑOS C/R

Castell. 2D 23:00 (TODOS LOS DIAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

Castell. 2D 18:30 (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

IT Estreno 21 DE SEPTIEMBRE (VENTA ANTICIPADA)

2D Castell. 17:00 - 19:50 - 22:40

 
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