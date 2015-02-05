CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Septiembre 2017
A LAS 21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
Por El Liberal
-
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.00 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - PRIMERA EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
18.30 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 GOLPE AL CORAZÓN
23.45 EL SULTÁN
00.45 HACIA LO SALVAJE
01.00 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA l
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 EL REINO DE LOS SIMIOS
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 EL SABOR DE LA TIERRA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ALTO CONTRASTE
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 ANIMADORES
CANAL 4
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.05 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO
07.35 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017
08.03 ¿QUIÉN ENGAÑÓ A ROGGER RABBIT?
10.00 INSTINTO
12.26 LEYENDAS DE PASIÓN
15.00 EL SECRETO DE ADALINE
17.12 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY
19.32 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA
22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
TCM
06.46 ALF (TEMPORADA 3)
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 4)
09.20 LA PANTERA ROSA
09.39 LOS CAZAFANTASMAS II
11.40 LA HORA 25
14.05 EL SANTO
16.16 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA
18.13 GATTACA
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
20.35 LA NIÑERA
21.00 CHRISTINE
23.05 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 2
TNT
06.08 EN FUERA DE JUEGO
07.56 UN HOMBRE DIFERENTE
09.59 VALIENTE
11.39 SIETE ALMAS
14.02 TODOPODEROSO 2
15.55 LA GRAN ESTAFA
18.13 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA
20.23 INCORREGIBLES
22.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO
00.00 DALLAS BUYERS CLUB. EL CLUB DE LOS DESAHUCIADOS
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, RETRO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, NIÑAS
11.00 HOUSE M.D., LA SUERTE DE THIRTEEN
12.00 HOUSE M.D., ALEGRIA
12.55 GRIMM
13.45 VOLVER AL FUTURO
16.00 HOUSE M.D., JUBILO
17.00 HOUSE M.D., EMANCIPACIÓN
18.00 GRIMM
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, VIDA SILVESTRE
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, PERSONAJE
21.00 BATES MOTEL, INSEPARABLES
22.00 BATES MOTEL, EL CUERPO
23.00 VOLVER AL FUTURO II
STUDIO UNIVERSAL
09.15 ¡QUÉ LINDA ADIVINA!
11.30 SOÑANDO CON EL AMOR
13.30 COCODRILO DUNDEE II
15.40 FULLSCREEN
16.10 CREO QUE SÍ
18.10 EL ACUERDO
20.00 CON LOCURA
21.55 VOLANDO A CASA
23.55 TEMPLE DE ACERO
02.15 MÁTALO POR MÍ
A DÓNDE IR
RETRETA DE LA PLAZA LIBERTAD
+VIERNES 15, A LAS 20, AGOSTINA TARCHINI Y AXEL ARAKAKI, LA PAREJA CAMPEONA DEL MUNDIAL DE TANGO, EN LA CATEGORÍA TANGO ESCENARIO, BAILARÁ PARA LOS SANTIAGUEÑOS. TAMBIÉN ESTARÁN PABLO ARAUJO, FACUNDO DOMÍNGUEZ Y TRÍO TANGO. ADEMÁS, BRENDA BRANDÁN, JHONATAN GONZÁLEZ, DANIELA BRAVO Y EMILIO BANCO.
EXPLANADA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL
+SÁBADO 16, A LAS 21, TRIBUTO A THE BEATLES.
PANGEA
(CAMINO DE SAN ANTONIO, A 500 METROS DE RUTA 9)
+ SÁBADO 16, DE 9.30 A 18.30, MARATÓN DE DANZAS CONTEMPORÁNEAS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
+ SÁBADO 23, A LAS 19, SE PRESENTARÁN LOS YOUTUBERS PABLO Y BÁRBARA. LAS ENTRADAS YA ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO Y A TRAVÉS DE AUTOENTRADA.
+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU CD “UNA VUELTA MÁS”.
FÓRUM
(PERÚ Nº 511)
+EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL ARRANCARÁ EN SANTIAGO SU GIRA POR EL NOA DONDE PRESENTARÁ SU NUEVO CD, “SER”.
CINES
SUNSTAR
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
14/09-17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
15/09-17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:15 (Subt)
LOCOS POR LAS NUECES (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 14/09-15/09 -16:30 (Cast) 18:30 (Cast) 20:30 (Cast)
ATÓMICA (2D):
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
14/09- 22:45 (Subt)
LA CORDILLERA (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
14/09-15/09 -17:30 (Cast)
DURO DE CUIDAR (2D):
COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
14/09-20:00 (Cast) 22:30 (Subt)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
14/09-15/09 -17:30 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
14/09-20:00 (Cast) 22:30 (Subt)
LOCOS POR LAS NUECES (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
14/09-15/09 -16:15 (Cast) 18:15 (Cast)
LOS QUE AMAN, ODIAN (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
14/09-20:15 (Cast) 22:30 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LOCOS POR LAS NUECES 2 Estreno
Castell. 2D 20:50 (Todos los días)
Castell. 3D 18:00 (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R Castell. 2D 17:30- 19:50- 20:20- 22:10 22:50 (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
LOS QUE AMAN ODIAN APTA 13 AÑOS C/R
Castell. 2D 23:00 (TODOS LOS DIAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
Castell. 2D 18:30 (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
IT Estreno 21 DE SEPTIEMBRE (VENTA ANTICIPADA)
2D Castell. 17:00 - 19:50 - 22:40