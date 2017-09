FÚNEBRES | 14 de Septiembre de 2017

Hoy 22:06 - FALLECIMIENTOS





- Angelina Baudano

- Francisco Mario Ledesma

- Andrés Donato Coronel (Loreto)

- Ana Chicik (La Banda)

- Genaro Gorostiaga

- Adam Eisenbeil

- Miguel Ángel Medina

BAUDANO, ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Su hija Mónica, su hijo pol. Hugo, sus nietos Sebastián, Gimena, Pablo, Florencia, Belén, sus bisnietos Cae y Tobías participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. Hamburgo, CIA de Seg S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BAUDANO, ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Desde Río Gallegos te despido hermana con inmenso dolor, reconfortada sabiendo que descansarás en paz junto a Dios, la Virgen y nuestros seres queridos que te precedieron. Ruego oraciones en tu memoria. Su hermano Tony.

BAUDANO, ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Descansa en paz en los brazos del Señor. Su hermano Poroto, sobrinos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BAUDANO, ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Su hermana Maga, sobrinos Susana González y Piqui Miguel, Agustina, Huerto, Pedro Susanita y flia., acompañan en su dolor a su familia, y ruegan oraciones por la querida tía Pochola. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

BAUDANO, ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Su sobrina Magdalena González ( Kika ), Lourdes, Ángeles y Belen Arroyo y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

BAUDANO, ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Señor recíbela en tus brazos junto con la Virgen María y dale el descanso que tanto necesitaba. Ahora que se encuentra con nuestros padres y hermanos que le precedieron, mande fortaleza para sobrellevar semejante dolor. Su desconsolada hermana Dedé, sobrinos Claudia y Gustavo Vázquez, y sobrinos nietos, participan con dolor su fallecimiento.

BAUDANO, ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Tío Leo, primos Negrito, Dani y Fabian acompañan con profundo dolor y pesar a Mónica y Koki en este difícil momento. Ruegan oraciones por la paz de su alma. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

BAUDANO, ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. La comunidad educativa y religiosa del Colegio Belén, acompañan con profundo dolor a su nieta Eugenia Leguizamón, docente del Nivel Inicial. Rogamos oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

BONINO, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. En este momento de dolor acompañamos a su esposa a sus hijos y nietitos con nuestra oración y para don Ricardo el descanso eterno y toda la paz del mundo con la que lo acompaño en su diario vivir. Familia. Santillán- Komornicki.

EISENBEIL, ADAM (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Su esposa Nagy Etelka, sus hijos Adan, Maria Teresa, Elizabeth, h.polit. Alberto, Estela, nietos Natalia, Paola, Florencia, Gonzalo, Cintia, Angeles, Alejandro,bisnietos Santiago, Ema, Rafael, Atenea y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11 hs en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel 4219787.

GÓMEZ, TITO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Sus hermanos Carmen, Jesús, Chango Gomez y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GOROSTIAGA, GENARO (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/17|. Sus hijos Enrique, Lucia, Maria, h. polit. Salvador, Lidia, Mercedes, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Beltrán. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel 4219787.

LEDESMA, FRANCISCO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Su esposa Dolores, sus hijos Gloria, Adriana, y Federico, hijos pol., nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cementerio de Árraga. CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Rolando Álvarez, María I. Pellicer e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos David y Cristina. Se elevan oraciones.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Dr. Juan Carlos Alegre lamenta la pérdida de la madre del estimado amigo, Dr. David Jarma y le da las condolencias a toda la familia. Eleva oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Marisa y Rolando, junto a sus hijos Martín y Lucía Castellano lamentan participar el fallecimiento de la madre de sus amigos David y Tachi. Elevan oraciones al Señor por su eterno descanso.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Negro Sily y familia despiden con profundo pesar a la querida Sra. Asunta y acompañan con cariño a sus hijos y sus respectiva flias. En este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Cónsul Honorario de la República Árabe Siria Dr. Abraham Camilo Brahim. Sra. Camila Mahmud de Brahim y flia., lamentan su fallecimiento. Acompañan a su hijo David y demás familiares en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. "Recibe Señor nuestras lágrimas y tansformalas en plegaria . Recibe Señor nuestra muerte y transformalas en resurrección". Gringo Sily y familia acompañan con cariño a su querido amigo David y ruega paz y resignación para toda la familia.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Ing. Pablo López Casanegra y Dra. Matilde Schmidt participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Dr. David Jarma. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Su esposa Norma Umbides sus hijos Marcia, Ariel, Cristian,Yesica, Ivana hijos políticos Pablo, Magdalena, Marisa, Marcelo Horacio, nietos bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 16:00 hs en el cementerio la piedad. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel 4219787.

MOLINA DE LÓPEZ, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/17|. Sus sobrinos Ernesto, Sergio, Ana, Daniel, Stella, Miguel, Bibiana Molina Muñoz y respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOLINA DE LÓPEZ, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/17|. Rodrigo Carrascosa, su esposa Carla e hijos, participan el fallecimiento de la querida madre de su amigo Ariel. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLINA DE LÓPEZ, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/17|. La comunidad educativa del Colegio Sec. Domingo F. Sarmiento participa el fallecimiento de la Sra. madre de la Prof. Doris López. Se elevan oraciones en su memoria.

MOLINA DE LÓPEZ, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/17|. Alvaro Caldera, Cecilia Brizuela y flia., Juan Caldera y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOLINA DE LÓPEZ, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/17|. Charito de Cavallotti acompaña cariñosamente a Ariel y familia por la dolorosa pérdida sufrida.

MOLINA DE LÓPEZ, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/17|. Mirta Elizabeth Castaño de Barrón, sus hijos Silvita y Oscarín y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MOLINA DE LÓPEZ, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/17|. La comunidad educativa del Colegio 2 de Abril, con profundo dolor lamenta el fallecimiento de la madre de la Prof. Jacqueline López Capua, ruegan una oración en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Enrique Serrano, Sandra María Branca; sus hijos Matías, Paula, Daniela y Ariel Serrano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Elvira Adriana Cerro, Irene María Viaña y María Virginia Viaña participan su fallecimiento y acompañan con afecto a su apreciado colega José Ricardo Jiménez y familia.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Cónsul Honorario de la República Arabe Siria Dr. Abrham Camilo Brahim. Dra. Camila Mahmud de Brahim Cónsul Honorario de la República Araba Siria y flia., lamentan su fallecimiento. Acompañan a su hijo Daniel y demás familiares en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Gladys Flinne, sus hijos Eduardo Espeche, Guadalupe y Agostina acompañan a sus hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". José Chelo Chazarreta y Sra. despiden a Nuchi con cariño y respeto.

PALAU, HÉCTOR RAMÓN ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Directores, docentes y técnicos del Departamento Académico de Mecánica participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

PALAU, HÉCTOR RAMÓN ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Ana María Quainelle de Alen Lascano y sus hijos Luis Alberto y Pablo Alen Lascano participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.





GUALLAMA, JOEL RICARDO (q.e.p.d) Falleció el 14/8/17|. "Señor, recíbelo en tus brazos y concédele el descanso eterno". Sus hermanos Elida, Orlando, Sara, Silvia y Darío; hermanos políticos y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su partida.

LEDESMA DE LÓPEZ, BLANCA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/16|. Sus hijas Puky, Fabiana y familia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Sgdo. Corazón de Jesús, al cumplirse 1 año de su fallecimiento.

MAIDANA VDA. DE LAVAISSE, MODESTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/16|. Sus hijos, nietos y bisnietos, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse un año de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA, ANTONIO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/16|. Hace tanto tiempo que no escuchamos tu voz, tu risa, tu presencia en nuestra casa, te extrañamos tanto, será tu recuerdo el que nos permite seguir adelante y mantenernos unidos. Tu esposa Rosa, tus hijas Analía, Nathalia, Melissa y Milagros y tu nieto Santino invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en iglesia La Merced, al cumplirse un año de su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

PAZ DE BULACIO, CALIXTA MARCIANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Sus hijos Susana Bulacio, Luis Roberto Vital Bulacio y Walter Roberto Bulacio invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE, ROBERTO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/16|. "La vida no es la vida que vivimos, la vida es el honor y el recuerdo". Te extraño, ojalá pudiera volver el tiempo para darte, un abrazo y nunca soltarte más, comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado... La muerte nos separa por un tiempo, Cristo nos reunirá por siempre. Tu esposa Betty, tus hijos Rober, Trici, Silvi, Rica; tus hijos políticos y tus 10 nietos invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la iglesia La Merced, al cumplirse un año de su partida. Elevamos oraciones en su querida memoria.

REGATUSO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/17|. "Me gusta pensar que voy a verte. No sé en que lugar, ni en que estación o circunstancia. No se si hoy, mañana, o en unos años en alguna otra vida. No se si siendo niños, jóvenes o ancianos, en forma de personas, de agua y piedra, flor y tierra o lluvia y Cielo. Solo pensar que voy a verte de algún modo; en algún tiempo en que nuestros destinos coincidan nuevamente, solo pienso en eso. Me gusta pensar que voy a verte". Padre, hombre y amigo ejemplar. Te llevo en mi alma, gracias por tanto, gracias por todo. Sus hijos Franco y Valeria; su yerno Alejandro Presti; sus nietos Franco, Agustina y Máximo; y su mujer y compañera de la vida Chary Jorge invitan a familiares y amigos a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse el noveno día de su fallecimiento. Rogamos una oración para el eterno descanso de su alma.

WONEMBERG, ADOLFO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/17|. Su esposa Felipa Díaz, sus hijos Gustavo Roberto y Alejandra; hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Juan Diego del Bº Siglo XIX, al cumplirse un mes de su fallecimiento.





ACOSTA, ALBERTO (q.e.p.d.) 31/7/1957 - 14/9/2015|. "Tus alas ya estaban listas para volar, pero mi corazón nunca estuvo listo para verte parir. Papi: hoy son dos años de tu partida, y te recordamos como siempre". Tu esposa Mirta, hijos, nietos.

ACOSTA DE MORILLO, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/16|. Te extraño mucho, me duele tu partida, pero solo sé que estás con Dios, lo único que me queda es rezar todos los días para que tu alma descanse. Su compañera Isabel Mendieta y familia, la recuerdan con mucho amor al cumplirse 1 año de su fallecimiento.





CHICIK, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/15|. Sus hijos Susana, Ana María, Esteban, José, nietos Yanina, Benjamin, Sebastian, Cristina, Guillermo, Micaela, Mariano y flia. Elias y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel 4219787.

ROJAS, TELMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Su tía Marta Rojas de Hoyos, sus primos Marty, Tito y Leonor Morelli, Adriana y Jorge Ramos y Gaby, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el Cementerio Jardín del Sol, se ruega oraciones en su memoria.

VILLALBA, PEDRO SEGUNDO (q.p.e.d) Falleció el 11/09/17|. Ernesto Aboslaiman y flia, lamentan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Peri y acompañan a su familia en estos momentos dificiles. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia.





ARREDONDO DE MARCOS, GLADYS ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Una carta desde el Cielo: no ha muerto, solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas como aquel que no tiene esperanzas. Recuérdame con alegría, sé feliz sabes que no me gusta verte triste. Debe ser que algún día en algún lugar nos volveremos a encontrar. Su familia, amigos y vecinos invitan a la que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia Santiago Apóstol, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.





CORONEL, ANDRÉS DONATO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Su esposa Elsa Mansilla, sus hijos Ismael, Norma, Aldo, Mirian, Dario, Marta, Fabian, Elsa, Mario, Doris, h.polit., nietos, bisnietos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 10 hs en el cementerio de Piruitas-Dpto.Loreto. Cobertura Obras Social Iosep. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel 4219787.

ROMANO, REYNA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Sus hermanos Domingo, Arturo, hijos Migui, hija pol, Olga y Guegui, nietos, bisnietos, sobrinos nietos, sobrinos Gustavo y Karina, cuñada Dora. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Los Romanos. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.





CARRERAS, JOSÉ FRANCISCO (Chupa) (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/14|. Hoy hace tres años que te has marchado de mi lado. Ya nada volvió ser igual te extraño tanto que no hay día que no llore tu ausencia fuiste mi fiel compañero y cuidabas de mi... hoy sos mi angel guardián acompáñame hijo hasta el día final cuando nos volvamos a encontrar. Te recordamos con dolor, tu madre Gladys, tu hija Iris, Caro, tus hermanos María, Miguel, María José, Gaby, Luli Carreras y tus sobrinos.

TREJO, SARA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/16|. Su sobrina Silvia Isabel Trejo, sus sobrinos nietos Alberto Oscar y Rodrigo Hernando Jiménez participan con honda congoja la partida al Reino Celestial de la amada tía Sara y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Chacarita. Llegue su alma allí donde decía el poeta:" Inmensa hermosura/Aquí se muestro toda y resplandece/ Clarísima luz pura,/ Que jamás anochece,/ Eterna Primavera aquí florece". Las Termas.