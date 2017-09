Hoy saldrá el fallo sobre las impugnaciones a Cambiemos

14/09/2017 -

El Tribunal Electoral y el fiscal general trabajan sobre las presentaciones realizadas por dos agrupaciones y el descargo del frente que conforman el PRO y la UCR.

Como se recordará, en la audiencia de control y observaciones por la presentación de listas de candidatos, el martes se registraron sendas impugnaciones por parte de los apoderados del Frente Renovador 1País y Cruzada Santiagueña. En tal sentido, el Tribunal Electoral de la Provincia emitirá su resolución hoy, indicaron calificadas fuentes, atento a que la norma electoral prevé la intervención del fiscal general del Tribunal Electoral, Dr. Luis Alberto de la Rúa, quien debe opinar sobre los planteos realizados.

Una vez que se concrete la intervención del Ministerio Público Fiscal, será el Tribunal Electoral Provincial el que resolverá en forma definitiva cómo continuará el proceso electoral.

Las impugnaciones de las dos fuerzas políticas que fueron contestadas por los apoderados de Cambiemos, estaban sustentadas básicamente en dos aspectos: uno, en que la presentación de la lista fue extemporánea, fuera de término por el incidente que protagonizó el diputado Jaime Díaz que le arrebató la documentación a la apoderada del PRO, Felicitas Scarafía, y que hizo que se demorara la presentación de la lista de candidatos y los avales.

La otra objeción tiene que ver con que no se respeta "el principio constitucional que asegura la participación de los ciudadanos del interior de la provincia en no menos del 50% de las postulaciones expectables y de las suplencias", planteando así el incumplimiento de la segunda parte del artículo 46 del Código Electoral, por "no intercalar candidatos del interior con los de la Capital".