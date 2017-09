Todo listo para el cuadrangular "Copa Ciudad de La Banda"

Fotos ESTRELLA. La Copa que estará en juego fue la más mirada durante el lanzamiento oficial del cuadrangular

Mañana será la jornada inaugural del cuadrangular "Copa Ciudad de La Banda", evento enmarcado en los festejos de los 105 años de la "Cuna de Poetas y Cantores" que se realizará en el estadio Vicente Rosales. Y que contará con la participación de Olímpico, Quimsa, Barrio Parque de Córdoba y Salta Básket.

En una conferencia de prensa de la que participaron distintas autoridades, se lanzó oficialmente el certamen que tendrá este programa:

Mañana: 20, Quimsa vs. Barrio Parque y 22, Olímpico vs. Salta Básket. Sábado: 20, partido por el tercer puesto; 22, la final.

"Nos va a venir como anillo al dedo porque estamos en plena etapa de preparación y estos amistosos son para ajustar detalles.

Agradezco al intendente y al municipio por formar parte de este emprendimiento y por su apoyo. Queremos festejar junto a todos los bandeños estos 105 años que nos enorgullece a todos y al Club Olímpico que forma parte del patrimonio de La Banda", dijo el presidente del Negro, Dr. Oscar Ledesma Abdala.

Luego tomó la posta José Romaní, secretario de la Fusión: "Estamos orgullosos de que nos haya invitado el intendente de La Banda a festejar estos 105 años con el cuadrangular que nos sirve para ajustar detalles. Les deseamos un feliz año a La Banda".

"Desde el municipio de La Banda les agradecemos a las instituciones deportivas Olímpico y Quimsa, por formar parte de estos festejos. El mes de septiembre es muy especial para los bandeños y es un lujo poder llevar adelante este cuadrangular junto con los festejos culturales y deportivos", dijo a su turno Pablo Mirolo, intendente de La Banda. Y agregó: "Reiteramos la invitación para participar de los festejos el viernes 15 y sábado 16 en el escenario Domingo Bravo, de Besares y Belgrano, con la presencia de grandes artistas. Y en la parte deportiva, que la gente vaya a la cancha y participe de este evento".

El entrenador de Olímpico, Hernán Laginestra, destacó que "me siento muy conforme con este particular evento ya que van a participar los dos equipos de Santiago del Estero. Y va a ayudar mucho a que nosotros vayamos ajustando cosas tanto en la parte defensiva como ofensiva ya que no tuvimos la chance de jugar muchos amistosos".

"Va a ser un gran espectáculo. Esperemos que la gente concurra en forma masiva y se disfrute en familia, que la rivalidad entre los clubes que pueda haber quede minimizada y que todo salga bien para que este tipo de eventos se pueda repetir", acotó.

Por último, habló Sebastián Vega jugador de Quimsa. "Estoy muy contento de formar parte de esta fiesta y que esto nos siga sirviendo como preparación. La semana pasada ganamos los cinco amistosos y eso es fundamental porque hay que crear esa mentalidad ganadora. Siempre hay cosas para corregir, pero cuando uno gana es más fácil hacerlo", manifestó.