Tamara Pettinato está enojada con su hermano Felipe

14/09/2017 -

Tamara Pettinato (33) habló sobre el nuevo y polémico tuit de Felipe en contra de Roberto, su padre. El joven utilizó las redes sociales para arremeter contra el conductor de C5N y reveló detalles de su relación.

"Buen día. ‘Le pedí disculpas’ públicamente a mi padre porque ‘hay que sostener el circo’, pero les prometo que algún día se van a enterar...’", escribió el martes a la mañana el hijo de Roberto.

"Lo que pasa es que nosotros somos un poco drásticos a la hora de pelearnos, no digo que esté bien, pero en la familia nos decimos muchas barbaridades", dijo Tamara en diálogo con el programa Infama.

"Jamás voy a contar las peleas familiares porque es algo íntimo y privado", contestó la hermana de Felipe. Y expresó: "Esto me cansa, entiendo que Felipe abrió la puerta de todo esto".

"Ya le dije a Felipe que deje de hacer esto porque terminamos hablando de los problemas en la tele y es lo que menos quiero", agregó.

Por otra parte, la hija mayor de Roberto afirmó que habló con su padre sobre el tema y le pidió que "no reaccione". "Son cosas que pasan y no me parece que sea tan grave", finalizó Tamara.