El polémico sobrino de Ricardo Fort se muestra rodeado de armas y comparte videos manejando a más de 200 kilómetros por hora

14/09/2017 -

Thomas Fort quiere seguir con el legado de su tío, Ricardo. Es hijo de Jorge, el hermano mayor del mediático, y heredó su amor por el arte. Sin embargo, también tiene otras pasiones que despiertan polémica: las armas de fuego y la velocidad.

En las stories de su cuenta en Instagram publicó un video que grabó mientras manejaba en la autopista, a casi 210 kilómetros por hora. "Y así se mata el aburrimiento de los martes. Lunes de tiros, martes de velocidad", dice el joven en el video.

Sus palabras tienen una justificación. Tal como muestra en sus publicaciones en la red social, el sobrino de Ricardo Fort es un conocedor de las armas de fuego; en otro video se lo puede ver disparando un arma calibre 45, acertando en el blanco.

También se filmó con los ojos vendados, descargando y cargando su arma con notable velocidad. Polémico, publicó una imagen de un cartel que dice "no llamamos al 911, nosotros usamos..." y al lado su arma.

El joven tiene un sueño desde chico: ser músico. Tiene varios discos editados y sube videos cantando y acompañado por el sonido de sus guitarras. "Arranqué muy de chico. Mi viejo es trompetista y me enseñó a tocar. Después me rebelé y empecé a aprender bajo, guitarra, un poco de todo", contó hace un tiempo a Infama.

Sobre su relación con Ricardo, contó: "Sufrí un poco la exposición. Le decía: ‘Ahora que llegaste muy lejos, usalo para algo bueno, productivo’. Eso fue lo que le dije una de las últimas veces que hablamos y ahí quedó. Era un tipo difícil, como se mostraba delante de la cámara. Pero era mi tío y lo recordamos bien".

"Creo que si me viera en la televisión se volvería loco. Me entraría a dirigir. Me diría: ‘Vestite así, hablá así, mejor dame el micrófono a mí’. Por ahí se hubiera copado en hacer un tema de la banda, no lo sé. No se puede volver el tiempo atrás", señaló.