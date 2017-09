Dalma quiere un hombre que no se parezca a su padre

14/09/2017 -

Dalma Maradona (30) está en pareja desde hace cinco años con Andrés Caldarelli. ¿Qué encontró en su novio que la enamoró? "Todo lo contrario a mi papá", dijo la actriz.

"Nunca saldría con un fanático de mi papá, por ejemplo. No es que busqué algo particular, pero es todo lo contrario, nunca salí con un futbolista. Igual uno se enamora y se enamora, pero tenía claro que no quería tener la vida de una persona que acompaña a un futbolista, lo vi con mi mamá y con mi hermana que eligió tener un hijo con un jugador de fútbol", explicó la actriz en la TV.