Fernanda Vives reveló el calvario que vivió con "la Tota"

14/09/2017 -

Después de ocho años, Fernanda Vives, ex de "la Tota" Santillán, se animó a contar el calvario que vivió junto al conductor. La exmediática empezó a salir con "la Tota" a los 19 y sufrió reiterados episodios de violencia. No se desataban por exceso de drogas, alcohol, celos o algo puntual, sino que, según Fernanda, Santillán era "naturalmente violento". El peor hecho ocurrió cuando él se enteró que estaba embarazada: la golpeó tanto que perdió el bebé y terminó internada.

Invitada a Intrusos, Fernanda recordó algunos momentos puntuales de la relación tormentosa con "La Tota". El primero, a los pocos meses de empezar a salir. "Él estaba en Canal 9. Me mató a trompadas en el camarín, contra el decorado. Entró un productor y nos pidió que bajáramos la voz. En ese entonces no era como hoy, que cualquiera reaccionaría de otra manera. Marcela Baños estaba en el camarín de al lado y ella presenció todo", contó Fernanda.

Luego recordó cómo fue cuando finalmente pudo separarse: "No tenía un mango, pero me alquilé un departamento con seguridad, que tenía timbre con visor y cámara porque me tenía amenazada. Me decía que me iba a pasar como a Lorena (Paranyez, una chica que su exnovio le tiró ácido muriático en la cara y la desfiguró) y no iba a poder hacerme más la linda", señaló.

El episodio más grave fue relatado por Jorge Rial, ya que Fernanda prefirió no recordarlo. Tienen que ver con una golpiza que la exmediática recibió cuando el animador se enteró que estaba embarazada: "La Tota no quería tener hijos. Cuando ella se lo cuenta, él entra en estado de locura y la golpea de una manera brutal. La lleva a un hospital y ella al otro día despierta y le dicen que había perdido a su hijo. Esta está en la causa judicial", remarcó Rial.

Fernanda confirmó esta versión y dijo que cuando ocurrió todo, estaba de 10 semanas. "Hay cosas que te marcan para toda la vida. Me costó tener a mis dos hijos porque no sabía en qué estado estaba yo. Quiero que responda a todas estas cosas en la Justicia", cerró.

Otra ex de "La Tota", Sol Fiasche, también compartió su enojo tras ver la reaparición del productor y conductor en ShowMatch como acompañante de Gladys "la Bomba Tucumana", en el ritmo del cuarteto de tres, en el Bailando.

"Me pareció una falta de respeto que se lo premie. Una vergüenza. Una falta de respeto a la lucha de todas las mujeres que nos manifestamos contra la violencia. Yo siento una complicidad de los medios, en ponerlo de víctima en lugar de victimario, me indigna", dijo, en diálogo telefónico con Intrusos.