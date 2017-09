La hermana de Gabo Usandivaras le "dará" su vientre para que el bailarín pueda ser padre

-

Ricardo Fort fue el primer argentino célebre en recurrir a la subrogación de vientre para cumplir su deseo de ser padre. Con el paso de los años, se sumaron Florencia de la Ve y Pablo Goycochea, Flavio Mendoza y Marley. Y, ahora, el bailarín de ShowMatch, Gabo Usandivaras reveló que también apelará a un vientre de alquiler, aunque con un especial giro en la historia. "Mi hermana Giselle me va a dar su vientre, el óvulo va a ser de una donante y yo lo voy a inseminar. Estuve averiguando dónde lo podría hacer, quizás en California o en La Florida, Estados Unidos, porque allá está permitido. Todavía no tengo definido cuándo será. Mi hermana vive en Córdoba con Diego, su pareja, y no tiene chicos", contó Usandivaras, a la revista Pronto.

"El año pasado sentí demasiadas ganas de tener un bebé, tuve charlas con mi vieja y mis amigos con mucha angustia por este tema. Pero por la madurez que estoy transitando entendí que no es el momento ahora porque un hijo implica mucha responsabilidad. Pero ya tengo la forma en la que voy a ser papá y eso me tranquilizó", agregó el bailarín.

Además, Usandivaras contó cuál fue la reacción de su pareja, Diego, ante la noticia. "Entiende mis ganas de ser papá, pero sobre todo entiende el amor que nos tenemos con mi hermana", completó.