Dolores Fonzi no descarta una relación abierta: "Estoy dispuesta a lo que haga bien a la pareja"

14/09/2017 -

A pesar de no estar trabajando, se encuentra más vigente que nunca. Acaba de estrenar "La Cordillera", película que protagoniza junto a Ricardo Darín, y mientras disfruta del éxito que le trajo este nuevo trabajo se prepara para presentar un nuevo largometraje, "El futuro que viene". En una entrevista con la revista El Planeta Urbano, Dolores Fonzi se animó a hablar sin tapujos sobre su pareja con el director Santiago Mitre.

"¿Qué pasa si viene Santiago y te dice: ‘¿Qué te parece si probamos tener una relación abierta?’", le preguntaron y ella no dudó en hablar con la verdad. "Si me lo plantea él como un deseo real, lo considero. Yo estoy abierta a todo lo que haga bien a la pareja, pero igual Santiago es antimodernidad, olvidate", dijo.

Si bien su relación está cada día más afianzada, ambos prefieren vivir en casas separadas. "Convivir es muy difícil con cualquier persona, con uno mismo, hasta con los hijos. Estamos mucho juntos, pero cada uno tiene su espacio", explicó y confesó que le gustaría tener otro hijo, pero que no es algo que esté buscando en este momento: "Si él estuviese desesperado, supongo que lo consideraría más".

Madre de Lázaro de ocho años y de Libertad de seis, sus hijos junto a Gael García Bernal, se definió como una madre culposa y muy presente. "Conozco mujeres más relajadas con la maternidad que yo, que soy culposa. Lo peor es la presión de tener que ser una madre que esté siempre, cosa que también te agota", remarcó.

En cuanto al trabajo confesó que a pesar de que está dispuesta a experimentar muchas cosas, a la hora de trabajar hay algo que cree que jamás haría. Una es bailar. "Me encantaría bailar. Si supiese bailar por ahí me mando la de Showmatch, pero no sé hacerlo, no me llamaría nunca nadie para eso", contó. "Igual, yo no cierro ninguna puerta de nada. Lo que no haría es porno. Bueno, tampoco sé si no haría, eh".