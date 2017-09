Angelina Jolie se siente fuerte

14/09/2017 -

A un año de la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt, la actriz confesó que ahora es una mujer más fuerte.

"Todos tenemos nuestros tiempos difíciles, pero como madre también tenés una responsabilidad ante todo con los niños. Están pasando por sus años formativos y todo lo demás viene en segundo lugar", indicó Angelina.

"He tenido mis altibajos. Creo que ahora soy un poco más fuerte. Todo girará en torno a los niños. Hace más de un año que no trabajo porque me necesitaban en casa. Todo se detuvo, explicó la madre de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox.