Cubero: "Me molesta que ella se pierda cosas con mis hijas por su relación"

Fotos Fuertes declaraciones de "Poroto".

Hoy 09:57 -

La noticia de la relación entre Nicole Neumann y Facundo Moyano no deja de ser motivo de charla en los programas de chimentos.

Y para agregarle más condimentos al escándalo, ahora habló Fabián "Poroto" Cubero, ex marido de la modelo, quien realizó contundentes declaraciones, luego de enterarse que ambos viajaron a España.

"Sabía que viajaba porque me dijeron. Ella no me dijo con quién. Me enteré por otros. Me molesta que pierda tiempo con sus hijas para hacer cosas en esta nueva relación", dijo durante una entrevista.

Luego, aseguró que no está de acuerdo con formar una nueva pareja tan rápido: "Mis hijas no están preparadas ni firmes para ver a su papá con una chica. Prefiero esperar un tiempo. La de ella es otra postura. Cada uno resuelve a su manera."

"Hay momentos que uno tiene que elegir. Yo tengo las cosas claras de cuando es el momento para estar con mis hijas, cuando salir con un amigo y cuando tomar mate con una amiga. Hay momento para todo. Solo hay que saber elegirlo", cerró con dureza.