Operativo de salud en el barrio Sarmiento

Fotos Fue en la ciudad de La Banda. Participó personal del Ministerio de Salud de la Provincia.

14/09/2017 -

Siguiendo precisas instrucciones de la Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora se llevó a cabo un importante operativo de salud en el Bº Sarmiento de la ciudad de La Banda.

Con la presencia de médicos y personal del Ministerio de Salud de la Provincia, se vieron beneficiados numerosos vecinos del barrio y zonas aledañas. Entre los servicios que pueden acceder están: oftalmólogos, odontólogos, ginecólogos, pediatras, como así también en el mismo operativo se realiza la entrega de medicamentos, anteojos y distintos insumos de vital importancia .En el lugar también, tienen especial atención los más chicos, con vacunas, medicamentos y un control exhaustivo de cada pequeño por parte de los doctores. También hubo servicio de peluquería.

Te recomendamos: "El pueblo santiagueño está agradecido por muchas obras que la Nación realiza"

Manuel Rodolfo Charra, señalo “La verdad que estoy muy orgulloso, este camión es un gran alegría para todos los vecinos, hoy me vine al oculista y me hice atender con la doctora, gracias a los nuevos anteojos que me otorgo la misma podre sentirme mucho mejor. Gracias al gobierno por estar presente”.

Norma Araujo se refirió a la gobernadora “que continué ayudando a los que más lo necesitan, así como lo viene haciendo no solamente en la Ciudad de la Banda sino en toda la Provincia” concluyó.

Silvana Trejo junto con su pequeña hija se llegó al barrio y dijo “hoy me vine a la pediatra, porque mi niña necesitaba atención, está muy lindo el operativo y me llena de mucha satisfacción, gracias al gobierno por su mirada puesta en cuestiones de la salud” concluyó.