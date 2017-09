Las frases más destacadas de Cristina Kirchner

Fotos Cristina Kirchner.

Hoy 17:37 -

En un reportaje imperdible, Cristina Kirchner habló con el periodista Luis Novaresio y, fiel a su estilo, dejó varias frases para destacar. A continuación, las más sobresalientes:

Te recomendamos: "Operativo de salud en el barrio Sarmiento"

- "Se conoce el arma que provocó la muerte. Se conoce quien le entregó el arma, que fue su asistente informático (Diego Lagomarsino). Se la dio en su casa y fue el último que lo vio con vida. Ese asistente tenía un vinculo. Tenia una cuenta en el exterior a su nombre. Y esa persona era un furibundo opositor a mi gobierno"

- "No recibí ninguna información sobre la Inteligencia de mi país. Porque precisamente estaba investigando la Justicia. Cualquier cosa que yo hubiese pedido, hubiese entorpecido la investigación"

- “El memorándum era el único instrumento para poder lograr que declararan los acusados iraníes y poder conocer la verdad. Hace 23 años que pasó el atentado y no hay ninguna respuesta a las víctimas y sus familiares. Fue lo que debimos hacer para lograr memoria, verdad y justicia”.

- "La democracia esta en emergencia en toda América Latina. En México asesinaron a 44 periodistas. Hay una violencia institucional y física. Hay miles de muertos. Venezuela, con todas las dificultades de un país dividido… elegir un solo país y cargar sobre ese por una cuestión que sucede en tantos otros países donde desaparece gente"

- "No es la primera vez que estoy afuera del PJ. También fue así cuando fui candidata en el 2005. Consideramos que con el momento que estábamos viviendo, teníamos que unir fuerzas y no plantear divisiones entre nosotros. Nos iba a distraer del problema principal".

- "Yo no quería ser senadora. Yo he sido presidente en dos oportunidades. El año pasado muchos intendentes creían que mi tiempo en la política ya había pasado. Mi candidatura no fue decidida individualmente, sino en forma colectiva, porque consideraba que era la persona que más votos podía sacar en la Provincia"

-"Si en el 2019 soy un obstáculo para lograr la unidad del peronismo y ganar las elecciones, no voy a ser ningún obstáculo”.

- "Es un atentado a la democracia que un gobierno pueda ser equiparado con una asociación ilícita. Es un gran disparate. El poder judicial está muy desprestigiado"

- "No recuerdo que Aníbal Fernández (ex jefe de Gabinete) haya dicho esa frase ("En Alemania hay más pobres que en Argentina). Pero si la dijo, yo no estoy de acuerdo"

- "Fue una cosa muy fuerte. Yo estaba en Calafate. Cuando vinieron a decirme no alcanzaba a comprender la escena. Me parecía brutal. No entendía lo que había pasado. Tuve una gran indignación y un gran enojo. Me vino una gran tristeza y angustia. Lo odie a Jose López como pocas cosas he odiado en mi vida ".

- "A vos te parece que yo puedo saber qué pasa con cada funcionario. Es imposible saber qué pasa con cada funcionario. El que diga lo contrario, está mintiendo"