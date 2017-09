Otra jornada destacada para todas las categorías de un certamen cada vez más atractivo

15/09/2017 - En Complejo Ruso Cancha Nº1, Stylo Grafico vs. Bonafide (45) y D. Las Mellis vs. Racing (50). En Complejo Ruso Cancha Nº 2, Almirante Brown vs. La Católica (45) y Tinglados Albarracín vs. Panif. Lola (50). En Complejo Ruso Cancha Nº 3, a las 16, Villa Ángela vs. Fabio Automotores (50) En Nuevo Banco, Óptica Molinari vs. Mojones (45) y Refi Shop vs. Villa Tranquila (50). En Cancha Mistol, La Rifa De Alberto vs. Uthgra Gastronómico (40) y Facheritos vs. Defensores Antilo (50). En Cancha La Guarida La Banda, Los Peregrinos vs. Estación La Curva (40) y El Triangulo vs. Kiosco Laly (45). En Cancha Estudiantes Ma.Co, Bº Sarmiento vs. La Fusión (40) y Bº Sarmiento vs. UTA (50). En Cancha San Esteban, BºSarmiento-Go Sport vs. Calle 14 (45) e I. Lar vs. Colectiveros (50). En Villa Tranquila, Mecánica Raúl Ávila vs. Racing C40 y 45 y 4º Pasaje vs. Villa Borges (50). En Villa Borges, Villa Borges vs. Mojones (40) y Joyex vs. Independiente (50). En Rosario Central, a las 16, Rosario Central vs. Vicente Refrigeración (40). En Cancha Nueva Era Los Quiroga, Los Amigos vs. Bº Tradición (40). En Súper Liga 2, a las 16, Feria Newbery vs. Luz Y Fuerza (50). En Súper Liga 4, a las 16, R. Hídricos vs. T. Manuel (50).