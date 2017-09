La Pachanga ante Hampones , el destacado del Indumentaria Santiago

15/09/2017 - El encuentro que mañana protagonizarán en cancha de Los Cardozo, el histórico equipo de La Pachanga ante el siempre complicado Hampones, se destaca en la buena cartelera que ofrece la continuidad del campeonato Apertura denominado Indumentaria Santiago, que organiza la liga Fepuse. Además, Deportivo Cristal tendrá un choque con Metalúrgica Dorrego en escenario de Abogados. La actividad comenzará a las 14.30, con tolerancia de 30 minutos, mientras que los duelos por el segundo turno lo harán a partir de las 16.30. El programa completo se detalla a continuación. E n c a n c h a d e Abogados 2: Nápoli vs. Chelsea y Deportivo Cristal vs. Metalúrgica Dorrego. En Alumni: Valencia vs. José Ignacio y El Depor vs. CA Deca. En Ciencias Económicas: Intocables vs. Aesya y Contadores vs. La Gloriosa. En Los Cardozo: La Pachanga vs. Hampones. En Los Pichones 3: Nueva Chicago vs. Norcen Nigth y La Reserva vs. 59. En Pichones 4: La Esquina vs. Abogados Cat y Ramón Carrillo vs. Abogados Topos. l