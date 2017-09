El “Vaca” Santillán programó actividad para este domingo

15/09/2017 - El Campeonato Anual Ramón Vaca Santillán tendrá continuidad el próximo domingo con la disputa de una nueva fecha, con cambio de horario. En esta oportunidad, la actividad comenzará a las 9.30 con 30 minutos de tolerancia y tendrá la siguiente programación. En cancha de Par í s : S imu s a v s . G u s Ma r. E n Tr i á n g u - lo: Ima Construcciones vs. El Triángulo. En Villa Tranquila: Estudiantes vs. Estrella del Norte. En Lugones y Rodríguez: Trigoría vs. Estilista Riki Gómez. En Santa Lucía: Central Córdoba vs. Luz y Fuerza. En Lavalle y Lugones: San Roque vs. Tapicería Perú. En Asociación: Óptica Bella Vista Sialle vs. Sanitarios Riki. Libre: Panificadora Lola. LIGA DE MECÁNICOS En el predio de El Buen Pastor, esta noche se jugará el cuarto capítulo del campeonato Clausura que organiza la Liga de los Mecánicos. Esta ocasión, desde las 22, Ratificación Ocampo jugará ante Novara. 22, Tren del Ov se medirá con Versalles y a las 23, Lo Bruno lo hará con Los de la Banda. l