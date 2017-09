MAÑANA SE CUMPLIRÁ LA QUINTA JORNADA DEL TORNEO FACUNDO NAHUEL LÓPEZ

15/09/2017 - Mañana se jugará la quinta fecha del Torneo Clausura 2017, que lleva el nombre de Facundo Nahuel López y que organiza la Súperliga Bandeña. Se disputarán varios encuentros en diferentes escenarios de la ciudad de La Banda. Los equipos con ambiciones de mantenerse en puestos de vanguardia están obligados a ganar mañana para for talecerse futbolísticamente. Programación Cancha Club San Fernando: 15, San Javier FC vs. Solo Moto; 16.10, Club San Fernando vs. Distribuidora Banda; 17.20, Calle 3 FC vs. Ferretería Ovejero. Cancha Club Social Avenida: 14.45, Barrio Avenida vs. El Potrero FC; 16, Sao Pablo FC vs. Atlético F.C. Cancha Kiosco de Pringles: 15, Villa Rosita vs. San Martín FC; 16.10, Kiosco de Pringles vs. El Cruce FC; 17.20, Defensores FC vs. Calle 1 FC. Cancha El Cruce: 15, La 23 FC vs. CS Avenida B. Cancha Cal le 2 FC: 15, Calle 2 FC vs. Bartolomé Mitre FC; 16.10, El Gigante de La Banda vs. Pollería Sur; 17.20, Juveniles de Calle 2 FC vs. La Banda FC. Cancha Sportivo 25: 15, La Ancha FC vs. Club 9 de Julio. Cancha Libertad: 16.15, Frasgas FC vs. La Guarida FC; 17.30, Real Villa Griselda vs. San Fernando FC. Copa Superliga La mesa directiva informó que la Copa Superliga, que se jugará a fines de este mes, llevará el nombre de Joaquín Gómez. Varios equipos del barrio San Fernando solicitaron que se le instituya ese nombre a la copa, debido a que Joaquín fue un amante del fútbol y su desaparición física causó un profundo dolor en sus amigos. Los familiares de Joaquín Gómez también fueron consultados y autorizaron que lleve ese nombre en su homenaje. 