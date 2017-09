Con dos partidos, prosigue esta noche el capítulo 10

15/09/2017 - Con dos partidos, proseguirá esta noche la décima fecha del Torneo Anual 2017 de la Liga Comercial de Fútbol de la ciudad de La Banda, que organiza el Sindicato de Empleados de Comercio. En el predio del barrio Tabla Redonda, desde las 22, se enfrentarán Romero Distribuidora y JM Deportes, mientras que a las 23.30 jugarán Súper Eli y Pollería Sur. Se trata de una fecha clave ya que al ser la última quedarán clasificados los cuatro equipos por zona para jugar los octavos de final con la modalidad de que estos cotejos serán de ida y vuelta. Es por esto que algunos equipos estarán pendientes de los resultados de otros encuentros, calculadora en mano mediante, para ver si logran entrar entre los cuatro mejores de cada grupo. El domingo, en la cancha Nº 1, se cumplirá la siguiente programación: a las 13.30, Ferretería Ovejero vs. Distribuidora Miliy; 15, Autoservicio Zahuy vs. Roberto Chelala; 16, Hiper Libertad vs. Despensa Facu. En la cancha Nº 2 se enfrentarán: a las 13.30, Óptica Ver Mas vs. Polisan; 15, Novalux vs. La Ferretería; 16, Cel. Mayorista vs. Servicred. 