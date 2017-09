Se aproxima el final del vibrante Torneo “Eduardo Ibarra ”

15/09/2017 - LORETO, Loreto (c) La AFAL (Asociación de Futbolistas Amateurs Loretanos) está entrando en instancias finales para determinar al campeón del torneo y a los 8 clasificados a la gran Liguilla Loretana. La decimonovena fecha se llevará a cabo en las instalaciones del club Unión Obrera y comenzará a partir de las 12.30. En esta ocasión comenzarán la jornada el club Mechero vs. C.S.D.B.O; Jorge Newbery vs. Barrio Libertad; Colonia vs. Esquineros; Alberdi vs.48 Viviendas; Palermo vs. Remanso; San Esteban vs. Albañiles; Zona Roja vs. Avenida; F.C.T.C. vs. Defensores Libertad; Bushcas vs. Alma y Vida; Barrio Oeste vs. Los Pinchas. Resultados La fecha anterior terminó con los siguientes resultados: Newbery 1, Palermo 0; Barrio Oeste 1, Colonia 1; Bushcas 1, C.S.D.B.O. 1; Esquineros 0, Def Libertad 1; Zona Roja 0, Alberdi 3; Mechero 1, Remanso 2; Los Pinchas 0, 48 Viviendas 0; San Esteban 0, Alma y Vida 1; Avenida 2, F.C.T.C. 0; Barrio Libertad 0, Albañiles 2. De momento estos serían los 8 clubes que participarían en la gran Liguilla Loretana: Def. Libertad (líder del torneo), Abañiles, Esquineros, Alberdi, Mechero, 48 Viviendas, Barrio Oeste y Avenida. Queda mucho por definir aún, en el campeonato más apasionante del fútbol de la ciudad.l