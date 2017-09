El domingo se disputará el capítulo 17º

15/09/2017 - Choya (C) La decimoséptima fecha del certamen que es coordinado por la Liga Choyana de Fútbol, se reprogramó por razones de fuerza mayor para el próximo domingo. La cita será en el estadio Municipal de la localidad de Laprida. En cuanto a los deportivo, la punta de la posiciones está en manos del equipo de Los Galgos y La Juve con 36 unidades, seguido a tan solo un punto por el Club Atlético Laprida, entre otros combinados. El domingo desde las 11 se medirán: El Sur (Villa La Punta) vs. Los Leones (Laprida) La Juve (Estación La Punta) vs. El Norte (Villa La Punta) El Baden (Laprida) vs. Casa Blanca (Villa La Punta) Club Atlético Laprida vs. Arsenal FC (Villa La Punta). A última hora se medirán Santa Rita (Puerta de Chávez) vs. Club Atlético Villa La Punta. Tendrá condición de libre el elenco de Los Galgos.l