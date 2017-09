MAÑANA SE JUEGA LA DUODÉCIMA JORNADA DEL ATRACTIVO CLAUSURA 2017

15/09/2017 - FERNÁNDEZ, Robles (C). Con un atrapante cartelera, se juega mañana la duodécima fecha del Torneo Clausura 2017 que hace disputar la Asociación de fútbol Amateur de la “Capital de Agro”, en las categorías 40 y 50. Los partidos que juegan en primer lugar comenzarán a las 15, y los partidos únicos a las 16.30 con media hora de tolerancia cada uno: En el polideportivo municipal se medirán: Villa Elisa vs. Bº Sur (C40) y Wall Mar vs. Tigres (C40). En Trula; Maxikiosco Antu vs. Sol de América (C40) y Defensores de Huasi vs. Los Amigos (C50).En Barrio Sur: Belgrano vs. Forres (C40) y Trula vs. Bº Sur (C50), En La loma: La Loma vs. El Gateao (C40) y La Loma vs.. Gremio (C50). En el Quemao p/ único: Triki vs. All Boys (C40). En Las Américas: Arsenal vs. Las Américas (C40) y Wall Mar vs. 9 de Julio (C50). En El Simbolar P/único: Talleres vs. Trula (C40). Libre: Triunfadores (C40). Resultados de la 11º fecha y tabla de posiciones hasta el 3º lugar en la categoría 50 años 9 de Julio 4, Def. de Huasi2 Gremio 1, Wall Mar 1¸ La Loma 2, Trula 1 y, La Loma 2, Tula 1. Tabla de posiciones en esta categoría, primero Wall Mar 23 unidades y lo siguen Barrio Sur 22 y Defensores de Huasi 15. Resultados y posiciones en la C40: Tigres 2, Villa Elisa 0; Triunfadores 4, Bº Sur 2; Gremio 1, Wall Mar 1; El Gateao 5, Maxikiosco Antu 0; All Boys 2, Arsenal 1; Bº Belgrano 4, Las Américas 2; Sol de América 4; Talleres 4, Sol de América 4; Wall Mar 1, Tula 1 y, La Loma 4, Forres1. En esta categoría la zona ‘A’ es lidera por Triki con 19 puntos y lo siguen Tigres y Trula con 16 cada uno. En la zona ‘B’ Arsenal suma 25 unidades y es seguido por El Gateo con 22 y Triunfadores con 20.