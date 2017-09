El torneo Luis “Patón” Yudi tendrá acción en el estadio de Coinor

15/09/2017 - CHOYA, Choya (C) En el estadio del Club Social y Deportivo Coinor se pondrá en juego la 7ª fecha del campeonato denominado Luis ‘Patón’ Yudi que tiene como ente organizador a la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. Será mañana desde las 12.30 y se programaron siete encuentros. El programa: Icaño vs Colonia Achalco; Influencia vs Veteranos Coinor; Panificadora Suecia vs La Casa del Plomero; Los Ferroviarios vs Atlético Quirós; Los Canarios vs Panificadora La Deseada; Deportivo Choya vs Carnicería Tres Hermanos y Los Amigos vs Farmacia del Rosario. Los resultados: La Casa del Plomero 1, Ferroviarios 1; Deportivo Choya 1, La Mexicana 0; M y M Deportes 4, Colonia Achalco 0; Farmacia del Rosario 1, Icaño 1; Los Amigos 2, Atlético Quirós 0; Panificadora La Deseada 1, Influencia 1; Los Canarios 2, Carnicería Tres Hermanos 0 y Veteranos Coinor 1, P. Suecia 0. Liga de las instituciones. Hoy desde las 20 se disputará la última fecha del torneo Axion Energy que organiza la Liga de las Instituciones de Frías. Los juegos tendrán lugar en el Parque Municipal de la “Ciudad de la Amistad”. Esto genera una gran expectativa en la afición de la zona ante este momento donde la definición del mejor de la temporada se conocerá próximamente. El orden de partidos será el que se detalla a continuación: Social vs Polideportivo; Policía vs La Bio; Comercio vs Técnica; Tránsito vs Hípico. En el final protagonizarán el último partido: Aoma vs Loma Negra.