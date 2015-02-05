CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Septiembre 2017

A LAS 22.45 GOLPE AL CORAZÓN

-

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.00 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÈ MANO ESTA?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

18.30 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 GOLPE AL CORAZÓN

23.45 EL SULTÁN

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.30 EL REINO DE LOS SIMIOS

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICION)

15.00 ANIMALANDIA

15.30 BÁSQUET POR EL 14: DEF.

DEL SUD VS. REGATAS (F)

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL SABOR DE LA HISTORIA

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 ANIMADORES

CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO

FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

PELÍCULAS

CINEMAX

09.25 FLUBBER. EL INVENTO DEL SIGLO

11.15 EL APRENDIZ DE VAMPIRO

14.19 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE

HUESOS

15.58 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN

DEL PERLA NEGRA

18.49 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017

19.18 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE PARTE 1

22.00 ARMAGEDDON

TCM

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 4)

09.20 LA PANTERA ROSA

09.28 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY

11.57 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA

13.54 GATTACA

15.52 EL LARGO BESO DEL ADIÓS

18.03 MAREA ROJA

20.10 CASADOS CON HIJOS

20.35 LA NIÑERA

21.00 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA

23.23 ESCAPE DE NUEVA YORK

TNT

08.36 TODOPODEROSO 2

10.27 ZATHURA

12.24 LA EXTRAÑA VIDA DE TIMOTHY GREEN

14.25 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA

16.35 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL

LIBRO DE LOS SECRETOS

19.00 FECHA 3 - SUPERLIGA 2017/2018

21.05 RÁPIDO Y FURIOSO

23.05 RÁPIDOS Y FURIOSOS

01.06 TERMINATOR. LA SALVACIÓN

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, VIDA SILVESTRE,

TEMPORADA 10, EPISODIO 7

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10

11.00 HOUSE M.D., JUBILO

12.00 HOUSE M.D.,EMANCIPACIÓN

12.55 GRIMM, ZERST™RER SE ENCOGIÓ DE

HOMBROS

13.45 IT TAKES A KILLER, EL ASESINO DE

CRAIGLIST

14.15 LAS AVENTURAS DE ROCKY Y BULLWINKLE

16.00 HOUSE M.D., ÚLTIMO RECURSO

17.00 HOUSE M.D.,DÉJALOS COMER PASTEL

18.00 GRIMM, EL FINAL

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, TEPT

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, ALIMAÑA

21.00 KUNG FU PANDA

22.45 SHREK TERCERO

STUDIO UNIVERSAL

09.05 EL INCIDENTE, EP. 1 HÉCTOR

10.05 FULLSCREEN

10.35 CREO QUE SÍ

12.35 HAPPINESS

14.15 EL ACUERDO

16.05 VOLANDO A CASA

18.05 CON LOCURA

20.00 SE BUSCA

22.20 SOLDADO ANÓNIMO 2. TERRENO PELIGROSO

24.35 MÁTALO POR MÍ

A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR

(AVDA. ROCA (S) 353)

+VIERNES 15, A LAS 23, JANA BANEGAS

Y LOS HERMANOS DE LA

VIDA.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+VIERNES 15, A LAS 22.30, DÚO

CHINGOLO SUÁREZ Y MIGUI CÁCERES,

JAZZ, BOSSA NOVA, TANGO,

FOLCLORE Y TEMAS PROPIOS.

+SÁBADO 16, A LAS 23, TATIANA

DÍAZ Y YAN PILÁN, CUENTOS,

POEMAS, CANCIONES DE AMOR Y

DESAMOR.

CASA BICENTENARIO

(OLAECHE Y MENDOZA)

+VIERNES 15, A LAS 21.30, SILVIA

GÓMEZ. INVITADOS: CHUNI CARDOZO

Y ERNESTO HABRA. HOMENAJE

A FORTUNATO JUÁREZ.

RETRETA DE LA PLAZA LIBERTAD

+VIERNES 15, A LAS 20, AGOSTINA

TARCHINI Y AXEL ARAKAKI, LA

PAREJA CAMPEONA DEL MUNDIAL

DE TANGO, EN LA CATEGORÍA TANGO

ESCENARIO, BAILARÁ PARA

LOS SANTIAGUEÑOS. TAMBIÉN ESTARÁN

PABLO ARAUJO, FACUNDO

DOMÍNGUEZ Y TRÍO TANGO. ADEMÁS,

BRENDA BRANDÁN, JHONATAN

GONZÁLEZ, DANIELA BRAVO Y

EMILIO BANCO.

EXPLANADA MUNICIPALIDAD

DE LA CAPITAL

+SÁBADO 16, A LAS 21, TRIBUTO A

THE BEATLES.

CASA FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 16, A PARTIR DE LAS 23,

ACTUARÁN MARIO REYNAGA, TRIÓ

SAN FERNANDO, Y EL RECITAL DE

ARMANDITO SANTILLÁN.

CINES

SUNSTAR

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

15/09-17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Subt) 00:15 (Subt)

LOCOS POR LAS NUECES

(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

15/09 -16:30 (Cast) 18:30 (Cast)

20:30 (Cast)

ATÓMICA (2D):

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

15/09-16/09 - 22:45 (Subt) 01:00

(Subt)

LA CORDILLERA (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

15/09 -17:30 (Cast)

DURO DE CUIDAR (2D):

COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

15/09-16/09-20:00 (Cast) 22:30

(Subt) 00:50 (Subt)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

15/09 -17:30 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

15/09-16/09-20:00 (Cast) 22:30

(Subt) 00:45 (Subt)

LOCOS POR LAS NUECES

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

15/09 -16:15 (Cast) 18:15 (Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN

(2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

15/09-16/09-20:15 (Cast) 22:30

(Cast) 00:40 (Cast)

17/09-20/09-20:15 (Cast) 22:30

(Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

LOCOS POR LAS NUECES 2

ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:50 (TODOS LOS

DÍAS)

CASTELLANO 3D 18:00 (TODOS LOS

DÍAS) Lunes, martes y miércoles $65

ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R

CASTELLANO 2D 17:30- 19:50- 20:20-

22:10 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LOS QUE AMAN ODIAN APTA

13 AÑOS C/R CASTELLANO 2D 23:00

(TODOS LOS DIAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

CASTELLANO 2D 18:30 (TODOS LOS

DÍAS) Lunes, martes y miércoles $65

IT ESTRENO 21 DE SEPTIEMBRE

(VENTA ANTICIPADA)

2D CASTELLANO 17:00 - 19:50 - 22:40

 
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