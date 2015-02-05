CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Septiembre 2017
A LAS 22.45 GOLPE AL CORAZÓN
Por El Liberal
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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.00 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÈ MANO ESTA?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
18.30 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 GOLPE AL CORAZÓN
23.45 EL SULTÁN
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.30 EL REINO DE LOS SIMIOS
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICION)
15.00 ANIMALANDIA
15.30 BÁSQUET POR EL 14: DEF.
DEL SUD VS. REGATAS (F)
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL SABOR DE LA HISTORIA
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 ANIMADORES
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO
FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
09.25 FLUBBER. EL INVENTO DEL SIGLO
11.15 EL APRENDIZ DE VAMPIRO
14.19 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE
HUESOS
15.58 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN
DEL PERLA NEGRA
18.49 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017
19.18 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE PARTE 1
22.00 ARMAGEDDON
TCM
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 4)
09.20 LA PANTERA ROSA
09.28 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY
11.57 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA
13.54 GATTACA
15.52 EL LARGO BESO DEL ADIÓS
18.03 MAREA ROJA
20.10 CASADOS CON HIJOS
20.35 LA NIÑERA
21.00 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA
23.23 ESCAPE DE NUEVA YORK
TNT
08.36 TODOPODEROSO 2
10.27 ZATHURA
12.24 LA EXTRAÑA VIDA DE TIMOTHY GREEN
14.25 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA
16.35 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL
LIBRO DE LOS SECRETOS
19.00 FECHA 3 - SUPERLIGA 2017/2018
21.05 RÁPIDO Y FURIOSO
23.05 RÁPIDOS Y FURIOSOS
01.06 TERMINATOR. LA SALVACIÓN
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, VIDA SILVESTRE,
TEMPORADA 10, EPISODIO 7
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10
11.00 HOUSE M.D., JUBILO
12.00 HOUSE M.D.,EMANCIPACIÓN
12.55 GRIMM, ZERST™RER SE ENCOGIÓ DE
HOMBROS
13.45 IT TAKES A KILLER, EL ASESINO DE
CRAIGLIST
14.15 LAS AVENTURAS DE ROCKY Y BULLWINKLE
16.00 HOUSE M.D., ÚLTIMO RECURSO
17.00 HOUSE M.D.,DÉJALOS COMER PASTEL
18.00 GRIMM, EL FINAL
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, TEPT
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, ALIMAÑA
21.00 KUNG FU PANDA
22.45 SHREK TERCERO
STUDIO UNIVERSAL
09.05 EL INCIDENTE, EP. 1 HÉCTOR
10.05 FULLSCREEN
10.35 CREO QUE SÍ
12.35 HAPPINESS
14.15 EL ACUERDO
16.05 VOLANDO A CASA
18.05 CON LOCURA
20.00 SE BUSCA
22.20 SOLDADO ANÓNIMO 2. TERRENO PELIGROSO
24.35 MÁTALO POR MÍ
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR
(AVDA. ROCA (S) 353)
+VIERNES 15, A LAS 23, JANA BANEGAS
Y LOS HERMANOS DE LA
VIDA.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+VIERNES 15, A LAS 22.30, DÚO
CHINGOLO SUÁREZ Y MIGUI CÁCERES,
JAZZ, BOSSA NOVA, TANGO,
FOLCLORE Y TEMAS PROPIOS.
+SÁBADO 16, A LAS 23, TATIANA
DÍAZ Y YAN PILÁN, CUENTOS,
POEMAS, CANCIONES DE AMOR Y
DESAMOR.
CASA BICENTENARIO
(OLAECHE Y MENDOZA)
+VIERNES 15, A LAS 21.30, SILVIA
GÓMEZ. INVITADOS: CHUNI CARDOZO
Y ERNESTO HABRA. HOMENAJE
A FORTUNATO JUÁREZ.
RETRETA DE LA PLAZA LIBERTAD
+VIERNES 15, A LAS 20, AGOSTINA
TARCHINI Y AXEL ARAKAKI, LA
PAREJA CAMPEONA DEL MUNDIAL
DE TANGO, EN LA CATEGORÍA TANGO
ESCENARIO, BAILARÁ PARA
LOS SANTIAGUEÑOS. TAMBIÉN ESTARÁN
PABLO ARAUJO, FACUNDO
DOMÍNGUEZ Y TRÍO TANGO. ADEMÁS,
BRENDA BRANDÁN, JHONATAN
GONZÁLEZ, DANIELA BRAVO Y
EMILIO BANCO.
EXPLANADA MUNICIPALIDAD
DE LA CAPITAL
+SÁBADO 16, A LAS 21, TRIBUTO A
THE BEATLES.
CASA FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 16, A PARTIR DE LAS 23,
ACTUARÁN MARIO REYNAGA, TRIÓ
SAN FERNANDO, Y EL RECITAL DE
ARMANDITO SANTILLÁN.
CINES
SUNSTAR
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
15/09-17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 (Subt) 00:15 (Subt)
LOCOS POR LAS NUECES
(3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
15/09 -16:30 (Cast) 18:30 (Cast)
20:30 (Cast)
ATÓMICA (2D):
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
15/09-16/09 - 22:45 (Subt) 01:00
(Subt)
LA CORDILLERA (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
15/09 -17:30 (Cast)
DURO DE CUIDAR (2D):
COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
15/09-16/09-20:00 (Cast) 22:30
(Subt) 00:50 (Subt)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
15/09 -17:30 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
15/09-16/09-20:00 (Cast) 22:30
(Subt) 00:45 (Subt)
LOCOS POR LAS NUECES
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
15/09 -16:15 (Cast) 18:15 (Cast)
LOS QUE AMAN, ODIAN
(2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
15/09-16/09-20:15 (Cast) 22:30
(Cast) 00:40 (Cast)
17/09-20/09-20:15 (Cast) 22:30
(Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LOCOS POR LAS NUECES 2
ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:50 (TODOS LOS
DÍAS)
CASTELLANO 3D 18:00 (TODOS LOS
DÍAS) Lunes, martes y miércoles $65
ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R
CASTELLANO 2D 17:30- 19:50- 20:20-
22:10 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LOS QUE AMAN ODIAN APTA
13 AÑOS C/R CASTELLANO 2D 23:00
(TODOS LOS DIAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
CASTELLANO 2D 18:30 (TODOS LOS
DÍAS) Lunes, martes y miércoles $65
IT ESTRENO 21 DE SEPTIEMBRE
(VENTA ANTICIPADA)
2D CASTELLANO 17:00 - 19:50 - 22:40