FÚNEBRES | 15 de Septiembre de 2017

Fallecimientos

- Raúl Alberto Medina (Frías)

- Rosa Beatriz Moreno

- Elisa del Carmen Campos

- Rafael Oscar Serrano (La Banda)

- Nilda Lilia Bernasconi (La Banda)

- José Manuel Sandez

- Rolando Sosa (Dpto. Figueroa)

- Perla Elena Brandalise

- Leonor Martin Lemos (Clodomira)

- Lucas Felipe Orieta (Clodomira)

- Daniel Germán Soria Villarreal

Sepelios Participaciones

BAUDANO, ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus resp. familias participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

BRANDALISE, PERLA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Sus hijos Santiago, María del Carmen, María Elisa, César Herrera, h/pol, Mercedes Goñi, nietos Facundo, Milagros, bis y demás fliares partic. Su fallec. Sus restos serán cremados en el cemet. Parque los Álamos Córdoba. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BRANDALISE, PERLA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Su hija Eli Herrera; sus nietos Javier, Sol, María Paz y Agustina; nietos políticos Soledad, Ema y Marcelo y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRANDALISE, PERLA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Su hija María del Carmen Herrera de Méndez Huergo, sus nietos Eduardo, Maximiliano, Natalia y Camila; nietos políticos Tito, Pablo, Carolina y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos son velados en Pedro L. Gallo 324 sv.

BRANDALISE, PERLA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Su hijo César Herrera, sus nietos Augusto y Octavio participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRANDALISE, PERLA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Su hijo Santiago Herrera, su hija política Mercedes Goñi, nietos Mercedes, Santiago, Teodoro, Tomás, Nacho y Canela con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRANDALISE, PERLA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Su nieto Lucas Javier Espeche, su señora Soledad Jorge; sus bisnietos Justino y Fausto participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DE LA VEGA DE PALFERRO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|.Te agradecemos de corazón por tanta entrega y amor. Descansa en paz, te amamos. Sus hijos y nietos, lamentan profundamente su partida y ruegan por su descanso eterno. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio la Piedad.

DE LA VEGA DE PALFERRO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Sus hijos David, Daniel, Mario, Ariel y Matías, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. C de duelo P L Gallo 340 (SV) Serv. Soc. Amparo S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DE LA VEGA DE PALFERRO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Maria Rosa Pece, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento. Rogamos oraciones para el eterno descanso de su alma.

DE LA VEGA DE PALFERRO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Comunidad Educativa de la Esc. Nº 824 Dr. Jose Benjamin Gorostiaga, acompaña a sus familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DE LA VEGA DE PALFERRO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Los compañeros de Yuhmak Sucursal Moreno de su hijo Matías participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE LA VEGA DE PALFERRO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Hijos de Santiago Aza, Acompañan en el dolor a Ariel Palferro por el fallecimiento de su madre. Ruegan oraciones en su memoria.

DE LA VEGA DE PALFERRO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Flia. Cura acompañan con profundo dolor su partida. Betty estarás siempre en el corazón y en el recuerdo, porque fuiste una excelente persona, madre, abuela y amiga.

DE LA VEGA DE PALFERRO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Los amigos de su hijo Ariel: Silvia, Maru, Lorena H., Claudia, Ceci, Mónica, Cristina, Lorena N., Sira, Yuli, José y Javier participan con dolor su fallecimiento y lo acompañan en estos momentos de gran pesar. Ruegan oraciones por su descanso en la paz del Señor.

EISENBEIL, ADAM (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Franklin Ledesma y familia y Marío Raúl Gómez y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria,

EISENBEIL, ADAM (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Esc. Paul Groussac participa con dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera María Teresa. Ruegan una oración en su memoria.

EISENBEIL, ADAM (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Álvaro R.Caro, su esposa Nora del Valle y sus hijos Walter, Mario Arnaldo, César Ariel y Claudia Verónica participan con profundo dolor el fallecimiento de tan distinguido vecino. Elevan al Todopoderoso oraciones en su memoria y ruegan pronta resignación.

LEDESMA, FRANCISCO MARIO (PANCHO MARIO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Su primo hermano Víctor Santiago Bravo, sus hijos Olga Susana, Víctor Raúl, María Cristina y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Árraga. Ruegan oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Dr. Carlos Horacio Ferri y Lic. Sara de la Mercedes Auatt, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre del estimado compañero Dr. David Jarma y de la colega y amiga Lic. Cristina Jarma. Rogamos oraciones en su memoria.

MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Los Drs. Tavip Oscar Enrique, Oscar Rodolfo y José Matías participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestro querido amigo David.

MOLINA DE LÓPEZ, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/17|. Mariana Palavecino y su hijo Marcelito Garay participan el fallecimiento de la mamá de su profesora de inglés Jackie y la acompañan en su dolor.

MORENO, ROSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Sus hijos Oscar, Javier, José, Nazareno, Marta y su nieto Ismael participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Hamburgo, Cia de Seg S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MORENO, ROSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Serás por siempre un ángel junto a nuestra madre y nos protegerán por siempre. Su hermana María Teresa Villarreal y su hijo Gabriel participan con dolor su partida. Elevan oraciones en su querida memoria.

MORENO, ROSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. La comunidad educativa de la escuela de Agricultura Ganadería y Granja de Villa Zanjón participa su fallecimiento y acompañan en el dolor a la alumna Marta Burgos de 2º año B. y a su familia por la perdida irreparable de su madre. Rogando a Altísimo por el descanso de su alma y pronta resignación a sus familiares.

MORENO, ROSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin· Acompañamos en este difícil momento a nuestra compañera voluntaria en prevención de adicciones Marta Burgos 2º año B" y a su familia. Voluntariados de jóvenes para la prevención. Escuela de Agricultura Ganadería y Granja.

ORTEGA VDA. DE ROZZE, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/17|. Juan Manuel Suffloni y Ana María Serrano participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y en especial a Daniel. Ruegan una oración en su memoria.

SÁNDEZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Sus hijos José, Marcelo, Jorge, Roxana, Andrea, Juan, Pablo, Fredy, Claudia, Nona, Noni, Chichi, h/pol y hnos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados alas 11 hs en el cemet. El Dean. Casa de duelo calle 203 Nº 1834 Bº H. Hondo. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SÁNDEZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Sus hermanos Santiago, Olga, Tere, Luis, Adela y Juan con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

SÁNDEZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Sus amigos de la Herradura, acompañan a sus fliares. y ruegan oraciones en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin. Hugo, Alberto, Chiki, Yuly, Marcelo, Juan, Dioni, Chino, Chichi, Hector, Loro, Tony, Petete, Luis, Topo, Ruben, Chauqui y Opera.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Sus padres Nilda y Héctor, sus hermanos Fernando, Martín y Lucrecia participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 15 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P L Gallo 340 (SV) Hamburgo Cia de Seg S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Hermano de mi alma. Gracias por todos los momentos vividos, por tus consejos, por todo el amor que nos brindaste. Dejaste tanto en cada uno de nosotros. Siempre estarás en nuestros corazones. Su hermana Lucrecia, su cuñado Martin y sobrino Martino participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Querido Dany: estarás siempre en nuestros corazones. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus tíos Mirta y oscar, tus primos Lucy, Negro, Diego, Nadia, Juan y Francisco Navarrete participan con dolor su fallecimiento.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Cuni, Peri y Fernando Cáceres; Domingo Abdulajad y respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del hijo de su amigo Jabili Soria y ruegan una oración en su memoria.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. "Si un día me visitan en mi tumba no lloren. Imaginen que estoy durmiendo y los visitaré con el alba, los abrazaré con el viento; por eso no se acerquen a mi tumba sollozando... no estoy ahí... estaré en los recuerdos, de todos los momentos compartidos con ustedes. Nunca piensen que me ido, porque entonces... entonces si habré muerto". Tus desconsolados amigos que nunca te olvidarán: Juan, Gordy, Negro, Pollo, Juancho, Chato, Dotor, Pala, Jose, Puchi, Julio, Llogri, Reni, Oso, Mellis Diaz, participan con profundo dolor su trágica muerte y acompañan a toda su familia en este duro momento. Elevamos oraciones para el descanso eterno de su alma y brille para él la luz que no tiene fin.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sara Alicia Bravo de Collado, sus hijos Walter, Antonio, José, Rafael, Daniel y respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del hijo de su amigo Héctor Soria y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ACOSTA, SELVA CARLINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/12|. Mamá, hoy como siempre estás entre nosotros. Al cumplirse 4 años de su partida, nos reuniremos en oración hoy en la misa de 9.30 en Catedral Basílica.

ACUÑA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Hoy se cumple un mes de tu partida al encuentro con el Señor, con todos los que te antecedieron y formaron parte de tus afectos, los que quedaron aquí, extrañamos tu presencia, pero estamos convencidos de que encuentras en este hermoso lugar que Nuestro Señor nos ha prometido, eso nos permite soportar tu ausencia. Te recordaremos en la misa que se realizará el día de hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco.

DÍAZ, DOMINGO DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Su esposa Olga, sus hijos Gustavo, Luis y Nancy, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Pquia. SAn José del Bº Belgrano. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, FRANCISCO ARMANDO (Chogui) (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/13|. Hijo: pasaron 4 años de aquel trágico día en que te arrebataron la vida, quitándote la posibilidad de ver crecer y compartir las travesuras de tus 2 hermosas hijas, nada tiene sentido, el dolor y la angustia nos superan. Fuiste un ser tan bueno y de gran corazón. Hoy solos nos quedan hermosos recuerdos y tu dulce sonrisa. Ahora estás junto a tu hermana Marianela y desde algún lado nos acompañan. Sabemos que ya no volverás pero te decimos en nuestros corazones siempre vivirás. Tu papá Alberto Luna, tu mamá del corazón Magdy Salto invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20 hs en iglesia San Francisco al cumplirse 4 años de su fallecimiento.

OVEJERO SINGER, NILDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Nilda: a un mes de tu fallecimiento, te extrañamos y pedimos a Dios que te dé el descanso eterno. Su familia invita a familiares y amigos a la misa que se celebrará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

JEREZ, HERNÁN WALDINO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/08|. Su esposa Chela, sus hijos Claudia María, Carlos, Raúl y Mario, sus nietos y demás familiares lo recuerdan con el cariño de siempre, al cumplirse 9 años de su partida. Elevan oraciones en su querida memoria.

Responsos

PAZ DE CHÁVEZ, MARÍA DE JESÚS (MARISA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Su esposo Sergundo Chávez, sus hijos, hijos políticos, nietos invitan al responso que se realizará el sabado 16 a las 9.30 en el panteón familiar del cementerio La Piedad. Se ruega una oración en su memoria al cumplirse el noveno día día.

La Banda

Sepelios Participaciones

BERNASCONI, NILDA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Sus hijos Fredi, Sole, Roberto, h. polit. Cristina, Marisa, Gustavo, nietos, bisnietos y demás familiares. Casa de duelo La Dársena - Dpto. Banda. Sus restos serán inhumados hoy 16:00 hs en el cementerio La Misericordia. Cobertura Obra Social IOSEP. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. - La Plata 162 - Tel 4219787.

ORIETA, LUCAS FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Sus hijos Lucas, Omar y Marta, h/pol María, Rosa y Sergio, nietos, bisnietos y demás fliares partic. Su fallec. Sus restos serán inhumados a las 9 hs en e cemet. La Esperanza - Clodomira. Casa de duelo. España Nº 1125 Bº Villa Unión (L.B). Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SERRANO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Su hermano José Serrano, su cuñada Ana María Morales, sus sobrinos José Luis Serrano, Marcela Serrano, Matías Serrano, sobrinos políticos Sandra, Betina y sus sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cemet. Jardín del Sol a las 10 hs.

SERRANO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|."Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su hermana política Martina González, sus hijos Julia, Ani, Mary, Estelita, Juan Ramón y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana política Dina Tomaseli, sus hijos Rosana, Luis, Darío y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SERRANO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y ti colme de bendiciones". Su hermana política Cándida Jiménez, su hija Nancy y flia, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermano político Emiliano Jiménez, sus hijos Rubén, Alicia y sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SERRANO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. "Hoy el cielo tiene un ángel más, te extrañaremos por siempre". Su hermana política Justa Jiménez, sus hijos Eduardo, Silvia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SERRANO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su sobrina Nélida y Lidia Bonafe y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. "Señor ya está ante Ti recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su sobrina Nancy, su esposo Osvaldo González, sus hijas Mariana, Ximena y Abril, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SERRANO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Su sobrina Marcela Serrano, sobrinos nietos Lourdes y Leandro participan con dolor su fallecimiento.

SERRANO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Fany Sansegundo, sus hijos Rubén, Alicia y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SERRANO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Pety, Adriana, Silvia, Alberto, Irina, Daniel, Chichi, Ana, Lito y Memé, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestros queridos amigos Oscar y Mariela. Elevan oraciones en su memoria.

SERRANO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Graciela C. de Juárez y sus hijos Mario, Héctor, Fernando y sus respectivas familias acompañan en el dolor a su hijo Oscar Serrano. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Elena Rivero y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SERRANO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Gustavo Paz y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SERRANO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Miryam Cerioni y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

RÍOS, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Papi, duele no haber podido compartir todo lo que un padre e hijo comparten, duele la forma en la que tuve que despedirme de vos. Aún así guardo los pequeños recuerdos, los besos y abrazos que me dabas cuando era niño. Te doy gracias por el amor que sembraste en tu familia que hoy en día me reciben con agrado a través de la cual sentiré tu presencia. Desde el cielo ilumínanos. Hasta siempre. Te amo. Su hijo Patricio Romano invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia La Salette.

RÍOS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Luisito querido: Estás en un lugar mejor, en el lugar más hermoso del mundo que solo tú puedes merecer junto a tu hijo, hermano y padre, pero aún así podemos dejar de sentirnos tristes, hoy hace nueve días que no te tenemos físicamente con nosotros. Pero estás en nuestros pensamientos cada segundo de nuestras vidas. Resignarnos si, olvidarnos jamás. Ayúdanos a seguir adelante y protégenos te amamos. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Iglesia La Salette, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

SANTILLÁN, RAMÓN MARTINIANO (Marto) (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/07|. Al cumplir 10 años de su fallecimiento, su esposa, hijos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. Sagrado Corazón de Jesús del Bº San Martin, La Banda. Elevan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

RÍOS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Ester Ponce de Ríos e hija Silvana Ríos, agradecen infinitamente a todo el personal del Sanatorio Jozami S.R.L., enfermeras (Piso UTI), mucamas, a todo el cuerpo médico (en especial al Dr. Samir Jozami), administración y recepción por la dedicación, paciencia y contención a la familia en general. Que Dios los bendiga por sus múltiples gestos de cariño.

Recordatorios

CORVALÁN, JOSÉ DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/11|. Para nuestro Padre del Alma: Hoy 15 de septiembre hace 6 años que no estás con nosotros en esta vida terrenal, pero sabemos que vives en nuestros corazones, en cada gesto, en cada rasgo de tu nietos, es ahí donde siempre te encontramos, sabiendo que estas a nuestro lado y que vas a estar cuidándonos y haciéndonos sentir bien, en cada momento malo, que podamos pasar, todas las personas que han conocido, sabemos que te recuerdan con cariño. En nosotros tus hijos vives para siempre con el profundo Amor que sentimos por vos, Papi, con el cariño de la Madre de tus hijos. Gracias por tus enseñanzas, por los momentos felices, por tu Amor de Padre. Te vamos a sentir todos los días del resto de nuestras vidas, con la esperanza de que algún día, cuando Dios disponga vamos a verte, abrazarte, a darte besos y a decirte que te quiero mucho Papi. Te adoramos.Tus hijos Dani, Alicia, Ariel, Kuky y tu esposa Mirta.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CAMPOS, ELISA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Sus hijos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Árraga a las 17 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CAMPOS, ELISA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y comisión de jubilados y pensionados participan el fallecimiento del socio y que sus restos fueron inhumados en el cemet. de Árraga. Casa de duelo Belgrano Nº 1126.

LEMOS, LEONOR MARTIN (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Su sobrina Mercedes Gladys Rodríguez, sobrinos nietos y demás familiares y amigos partic. Su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Esperanza Clodomira. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LENCINA, OLEGARIO SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|."Que el Señor lo reciba en sus brazos y le de la paz eterna". Sus tíos Santiago e Irene Lencina, primos Santiago, Nestor y Chiqui con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LENCINA, OLEGARIO SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Sus ex compañeros de la Delegación Rentas Termas: C.P.N. Pedro Oroná, Juan E. Morales, Fidel Guardo, Antonio Rodríguez, Pablo Danna y Karina Alderete participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

LENCINA, OLEGARIO SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Rosa Liliana, Ever Eduardo, Everlindo, César Rodolfo Brandan participan con dolor el fallecimiento de su primo. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

MEDINA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Su hermana Mirta, su hermano político Miguel Villalba, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

MEDINA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Su sobrina y ahijada Lisi Villalba y Fabián Banega y flia, participan con profundo dolor su partida y elevan plegarias rogando por su descanso en paz. Frías.

MEDINA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Su sobrina y ahijada María Inés Villalba y Oscar Orellana participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

MEDINA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Su sobrino Claudio Raúl Villalba, María Ponce y Tobías participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

MEDINA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Su amigos del Ital Bar, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano político de su amigo Miguel Villalba. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

MEDINA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Bruno Senki y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

MEDINA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Claudia, Sofía, Thomaz y Ernesto Lecuona y Julio César Zurita y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

RUIZ DE VELARDE, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Luis Armando Sandoval, su esposa Elena Azar, sus hijos Santiago, Cecilia, Ana y respectivas familias participan el fallecimiento de su estimada amiga y acompañan en el dolor a sus hijos y familiares.

SOSA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. Sus hermanos y sobrinos; sus hermanas Narcisa y Verónica, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados el 14/09 a las 16 hs en el cementerio La Guarida Dto. Figueroa. Servicio Fúnebre Nueva Empresa Gorostiza.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

SANTILLÁN, MARÍA (q.e.p.d Falleció el 15/9/10|. Ya se cumplieron siete años de tu partida al Reino de los Cielos pero tu presencia vive permanentemente en nuestras vidas. Tu hijo Gabriel Álvarez, tu hija política Mirta Gerez y tus nietos Gabriel y Beba la recuerdan con inmenso amor y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.