Comisario retirado intentó quitarse la vida de un disparo a la altura del corazón

15/09/2017 -

Un comisario retirado de la Policía Federal habría intentado quitarse la vida al efectuarse un disparo a la altura del corazón. De milagro, el proyectil no rozó ningún órgano vital. El episodio se registró ayer alrededor de las 15.30 en calle Olaechea al 100 del barrio Autonomía, donde un hombre de apellido González de 95 años, se disparó con intenciones de quitarse la vida. De acuerdo con las fuentes, González, comisario retirado de la Policía Federal, fue trasladado al Hospital Regional de urgencia donde fue asistido y se corroboró que no corría peligro. Las fuentes apuntaron que personal policial de la Seccional 10ª se entrevistó con la esposa del protagonista, la cual manifestó que su pareja estaba atravesando varios problemas de salud (afecciones respiratorias y cardíacas), y que en las últimas jornadas ya había deslizado que no quería seguir viviendo. Ayer alrededor de las 15, el hombre habría manifestado que saldría de su casa para tomar aire, y que cuando estuvo solo se disparó con un revólver calibre 32 a la altura de la tetilla izquierda. El disparo causó un orificio de entrada y de salida, sin embargo no afectó ningún órgano. La Fiscalía dispuso que se realicen las pericias de rigor correspondientes y que se remitan los informes pertinentes.