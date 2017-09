Llapur le apunta al podio en el Campeonato Argentino

15/09/2017 -

La santiagueña Mariana Llapur, quien marcha tercera en el Campeonato Argentino de BMX, dijo que está para terminar en el primer o segundo lugar en el podio en Santiago. Al mismo tiempo confesó que fue seleccionado para participar de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 que se desarrollará Buenos Aires.

"Me fui a trabajar y a ultimar mi preparación en dos semanas a Suiza, para dar lo mejor de mi en mi provincia este fin de semana. Me exigí a fondo y estoy lista para saltar a la pistas, en la cual aún no pude girar porque llegué cuando cerraron los entrenamientos", dijo la joven piloto de 15 años.

Mariano comentó sentirse feliz y sorprendida por su presente deportivo, y por la convocatoria. "Me llamaron del Comité Olímpico Argentino para confirmarme que estoy en el equipo para el 2018. También voy a competir dentro de dos semanas en los Juegos Odesur que se desarrollarán en Chile, en donde los tres primeros clasifican para este evento Olímpico", contó entusiasmada la corredora santiagueña.