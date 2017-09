Se presentó la Copa del Mundo

Fotos INICIO Pilotos y dirigentes dieron detalles de la Copa del Mundo que arrancará hoy con entrenamientos

15/09/2017 -

Con la presencia de los pilotos argentinos, Exequiel Torres y Gabriela Díaz, más los estadounidenses Corben Sharrah y Connor Fields, el titular de la Federación Argentina de BMX, Héctor Ciappino y el subsecretario de Deportes, Carlos Dapello, se presentó oficialmente ayer en conferencia de prensa la disputa de la Copa de Mundo de la especialidad en Santiago que se correrá mañana y el domingo, junto con el Argentino. La reunión se hizo en el salón del Polideportivo Provincial.

Carlos Dapello expresó: "La gobernadora les da la bienvenida y está muy contenta de que, una vez más, Santiago sea sede de la copa del Mundo BMX Súper Cross", dijo.

Héctor Ciapino remarcó: "Es una satisfacción ser por quinto año sede de una fecha de la copa del mundo. Además ya firmamos un contrato para tener este evento en el 2018".

Gabriela Díaz: "Me siento muy bien. En Santiago somos locales. La pista me gusta mucho y ojalá pueda estar en las finales", anheló. Exequiel Torres: "Santiago es mi segunda casa. Correr acá me hace sentir muy especial por el buen trato".