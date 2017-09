Maldita inflación

15/09/2017 -

L a inflacion y la desocupacion han encontrado una meseta de la cual parece imposible, en el corto que puedan descender. Los factores que provocan semejante fenomeno tienen un denominador comun: el enorme peso del Estado y la politica fiscal gradualista. Las necesidades de financiamiento de un monumental gasto publico llevan a que el Banco Central aumente la emision monetaria. A mayor cantidad de dinero, mas inflacion y como ello no es suficiente mayor endeudamiento. El ritmo de crecimiento de los agregados monetarios en circulacion crecio en agosto al 36 por ciento anual, una cifra que excede con creces cualquier hipotesis inflacionaria. Cuando esto ocurre, esa liquidez va a un destino unico: los precios. De alli que el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, haya ratificado el mantenimiento de una politica monetaria dura, esto es, de altas tasas de interes. Paralelamente, el gobierno no pierde de vista sus apetencias electorales, tras las Paso e intenta por todos los medios motorizar la actividad economica, con una politica crediticia mucho mas laxa, en especial, desde la banca publica. De la misma manera que incrementa los gastos de capital para dinamizar la obra publica, el gobierno incentiva la toma de creditos hipotecarios para darle ritmo a la construccion privada, previo a las elecciones. Con esto, logro neutralizar la suba en la tasa del desempleo. En la construccion bajo el desempleo, mientras aumento en otros sectores de la economia. Mas gasto en obra publica implica expandir el gasto publico total y mas dinero en circulacion que luego debe ser absorbido por el BCRA pagando una tasa alta. Mas credito en la calle agrega liquidez lo que robustece los precios y la inflacion. Esto no resulta gratuito. Mientras la banca publica entrega creditos a baja tasa y a largo plazo, el BCRA tiene que pagar entre 26 y 27 por ciento por el corredor de pases a corto plazo y por las Lebac, aumentando peligrosamente su stock de pasivos. El monto de las Lebac en circulacion ya supero largamente el billon de pesos sin una contrapartida en el activo del BCRA. Este es un ejercicio peligroso que no puede tener mas continuidad porque agravaria aun mas la meseta inflacionaria. Pero hay un dato que por ahora son pocos los que lo siguen, pero que resulta de parametro para medir los niveles de riesgo. Es la relacion entre los recursos monetarios en circulacion (M2 privado), sin contar el monto de los plazos fijos, y el nivel de reservas. Esta relacion, a fines de agosto, mostraba que por cada dolar de reserva habia 25 pesos en circulacion cuando el tipo de cambio es de 17,50 pesos. ¡§En algun momento esto se tiene que corregir, si no es imposible en traer capitales al pais, para la produccion¡¨, analizaba en mesa de cafe, un representante de fondos de inversion. ¡§No solo eso. Con este tipo de cambio y los costos internos creciendo en dolares, es imposible producir y esto sin contar la inseguridad juridica, la legislacion laboral y la presion impositiva¡¨, lo interrumpio un industrial. Un banquero que participaba de la mesa los cruzo a ambos: ¡§El BCRA quiere que otorguemos creditos, pero a que tasa y a que plazo? Si tomo depositos a cortisimo plazo lo unico que podemos hacer es prestar a corto plazo si no hay un descalce. Por eso se mantiene el negocio transaccional en el sistema financiero¡¨. Al cabo, y a pesar de sus diferencias, los tres coincidieron: ¡§Mientras haya inflacion, es imposible que vengan inversiones¡¨. ƒÜ