El gobierno de la provincia entregó 43 viviendas en Capital y La Banda

15/09/2017 -

El programa implementado por la Gobernadora de la provincia, Claudia de Zamora, de acercar un techo digno a quienes más los necesitan, continúa acercando beneficios en todo el territorio. En este caso, se realizó la entrega de 43 viviendas sociales distribuidas en la Capital y La Banda, con lo cual continúa desarrollándose este programa que ya lleva miles de viviendas entregadas a lo largo y ancho de la provincia. Los actos de adjudicación fueron encabezados por el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai. En La Banda lo acompañó el comisionado de Antajé, Diego Díaz y el de La Dársena, Daniel Gómez. En Capital En la ciudad capital, fueron beneficiarias 13 familias de los barrios 8 de Abril, Vinalar, Borges, Industria, Santa Rosa, Gral. Paz, y las viviendas fueron construidas por las ONG’S Agrupación Generación XXI; Asociación Esfuerzo Solidario; Asociación 30 de Diciembre; Asociación por un Santiago Mejor; Asociación 24 de Septiembre; Asociación Barrio Industria; Comunidad Indígena Sentimiento de mi tierra del Pueblo Sanavirón y la Asociación Angelitos del Gral. Paz, según se informó. En La Banda Fueron 30 las familias que recibieron sus viviendas sociales, pertenecientes a Nueva Trinidad, Santa Cruz, Rodeana, Señora Pujio, Villa 9 de Julio, Villa Nueva, Sarmiento, Tabla Redonda, Villa Margarita, Los Álamos. Las viviendas fueron construidas por ONGs; Iglesia Pentecostal Unidad de la Argentina; Sociedad Domingo Faustino Sarmiento; Biblioteca Popular Nicolás Juárez; Asociación Cabildo Santiagueño; Asociación Medalla Milagrosa; Asociación de Fomento Comunal Nuestra Señor de Fátima; Asociación de Fomento San Agustín; Club Atlético Villa Suaya; Comunitaria La Medalla Milagrosay Asociación Liberar. Una de las propietarias, Noemí Rosana Vera muy emocionada comentó: "Hace años atrás no imaginábamos que podríamos tener un techo propio". "Ahora puedo dormir tranquila al saber que ya no estamos expuestos a nada. Solo tengo palabras de agradecimiento en este momento tan especial, la oportunidad llegará para todos, lo sé, es por eso que también nos apoyamos mutuamente, hasta en lo más mínimo", amplió. Rubén Agüero, otro de los vecinos beneficiados con su vivienda social comentó: "Esto se logró con la ayuda de todos, la participación en conjunto y el esfuerzo mutuo hizo que la espera rindiera sus frutos, doy gracias a ello". "Somos pacientes, por eso estamos felices, sabíamos que todas estas cosas iban a suceder", concluyó. Salutaciones El Dr. Niccolai felicitó a todos los que participaron en este proyecto, a las ONG’S por su voluntad "y a todos los que ayudaron a marcar la presencia del Estado en cada rincón, aunque sea el más alejado. Hemos llegado a lugares donde ninguna empresa u otra institución ha llegado porque donde hay un santiagueño viviendo en condiciones precarias, estaremos brindándole una mano desde este programa", destacó. Luego transmitió "el saludo de parte de la gobernadora Dra. Claudia de Zamora y del senador Gerardo Zamora", resaltó el programa impuesto por ellos mismos y comentó que "el programa de viviendas sociales genera mucha inclusión, beneficio para mucha gente que no lo puede realizar por sus propios medios".