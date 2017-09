Fotos La “Niña Loly” coronará a la Reina Provincial de los Estudiantes

15/09/2017 -

Veinticuatro jovencitas santiagueñas sueñan con ser elegidas Reina Provincial de los Estudiantes, certamen de belleza que tendrá lugar mañana, a las 21, en la explanada de Casinos del Sol, de Las Termas de Río Hondo. Ayer, en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, se realizó la preselección de las postulantes al cetro provincial. De las sesenta y cinco representantes de los colegios de toda la provincia, el jurado eligió a las veinticuatro que participarán de la gran final en la "Ciudad Spa". Este certamen es organizado por la Dirección General de la Juventud, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Provincia. El acto de preselección, realizado en el paraninfo de la Unse, estuvo encabezado por el director de la Juventud, Ariel Zorribas. Las postulantes son Macarena Meshler, Natacha Buabse, María Sol Cañavate, María Agustina Mansilla, Lourdes Orosco, María Paula Pie, Sofía Lizondo, Brenda Suárez, Estefanía Jorge, Belén Beccaría, Rosario Salomón, Nahir Picconi, Delfina Lorenzo, Erika Villaroel, Delfina González, Valentina Robinson, Carolina Miranda, Agustina Figueroa, Camila Cabañas, Aylen Posetto, Sofía Corpus, Dolores Ramírez, Luciana Oddo y Carolina Galván. Todas ellas aspiran a representar a la provincia en la elección de la Reina Nacional de los Estudiantes, que anualmente se realiza en Jujuy. La soberana de los estudiantes a nivel nacional, año 2016, es la santiagueña María Cielo Pacheco, quien estará presente en la elección. El tribunal que las evaluará mañana está conformado por las modelos Mariana "Niña Loly" Antoniale, Alejandra Maglietti, el modelo masculino Hernán Cabaña y la diseñadora Claudia Arce y Avril Marco, la joven santiagueña Miss Mundo Argentina. La "Niña Loly" familiera Recién llegada de Miami, donde está radicada, la "Niña Loly" concedió una entrevista exclusiva a EL LIBERAL. Desde su casa, en Córdoba, la modelo puso en valor qué es lo que ella tiene en cuenta a la hora de evaluar en los concursos de bellezas, tal como lo hará mañana en Las Termas de Río Hondo. ¿Qué tienes en cuenta al elegir a una reina como lo harás en la "Ciudad Spa"? Me interesa que sea una persona sana, porque hoy estamos en una sociedad donde se consume el hecho de que sea delgada. Para mí, eso no está bien. Hay que aceptar a la persona que vamos a elegir por el modelo, la figura y por lo que nos transmite: su calidad humana, su salud, su elegancia, pero sobre todo que esté sana y que tenga ese poder y ese ángel de transmitir que está feliz. Todo esto es lo que yo voy a valorar más allá de la belleza. Me interesa verla bien y sana. ¿Qué representa para vos que esta elección se realice en una ciudad como es Las Termas? Me parece súper bien que se haga en Las Termas, una ciudad maravillosa, porque la gente que va a descansar, a pasar un lindo momento, tiene en esa bella ciudad la posibilidad de ver un espectáculo tan hermoso como nos tiene acostumbrados José Antonio (mánager de modelos de Santiago del Estero). Me parece bárbaro que se realice en Las Termas, porque es un complemento divino. Belleza y glamour en una ciudad fantástica. ¿Cómo vives tu presente? Estoy muy tranquila. Gracias a Dios tengo la posibilidad de estar con mi familia y de disfrutarla. Desde chica he trabajado muchísimo. Todo el tiempo estaba a mil y no paraba. Hoy, veo las cosas de otra manera. voy crec i e n d o y dándole prioridad a mi familia. Es más, a Las Termas me voy con mi abuela (Rita Navarro), mi mamá (Beatriz Bravo) y una prima (Isabella Antoniale). Vamos en plan de familia.