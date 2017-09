A Cubero no le gustó el viaje de Nicole y Moyano

Fotos Poroto cree que Nicole se pierde de estar con sus tres hijas por iniciar una nueva relación.

Apenas se separaron, Nicole Neumann y Fabián "Poroto" Cubero aseguraron tener una buena relación a pesar de la ruptura. Sin embargo, los meses pasaron y el vínculo parece haberse tornado tenso.

Luego de que trascendiera que Nicole viajó con Facundo Moyano a Europa, el futbolista no ocultó su enojo. En diálogo con TN, aclaró por qué no "blanquea" él alguna novia: "Porque mis hijas no están preparadas todavía. Hace muy poco tiempo que nos separamos. Sus cabecitas no están firmes ni preparadas como para ver a su papá con una chica. Eso yo lo tengo en claro y prefiero esperar un tiempo".

¿Nicole coincide en esta postura? "Es otra postura la de ella, completamente distinta a la mía. Pero cada uno resuelve a su manera". Al referirse al viaje de su ex, comentó: "Sabía porque me dijeron, ella me dijo que viajaba nada más. Es obvio, ya me enteré con quién viajó" y aseguró que "cuando pasan este tipo de cosas tengo que involucrarme aún más con mis hijas. Ellas disfrutan mucho estar conmigo. Acompaño todo el día a las nenas".

Hacer pública la relación o no

Picante, Cubero sorprendió cuando le preguntaron si le molesta que Nicole comience una nueva relación: "No, no, lo que más me molesta es cuando yo creo que está perdiendo tiempo con sus hijas para hacer ciertas cosas con esta nueva relación. Después, me parece bárbaro".

El periodista le consultó si le parece que hay momentos con sus hijas que Nicole deja de lado, entonces Cubero primero se llamó a un llamativo silencio y después respondió: "Dejalo ahí. Hay momentos y momentos, donde uno tiene que saber elegir. Yo tengo muy claro cuándo es el momento para estar con mis hijas, cuándo tomo mate con mis amigos... Hay momentos para todo y hay que saber elegirlos. Yo viajo por el fútbol. Los viajes de placer los dejaré para el futuro. Lo más conveniente para ellas es tenerme cerca".

Cubero no ocultó su enojo por las noticias acerca del romance de su ex: "Yo creo que no lo tendrían que haber hecho público, pero uno no puede esperar que la otra persona resuelva como resuelve uno. Yo tengo otra prioridad en mi cabeza, que es estar volcado al ciento por ciento a mis hijas. Ellas no están preparadas para verme con ninguna pareja". ¿Y a Nicole? "Tampoco", sentenció sin dudar.