15/09/2017

Luego de su reciente separación, la modelo Silvina Luna y el cantante "El Polaco" se reconciliaron y viajaron a Río de Janeiro.

"Están reconciliados, crean o no... no lo voy a hacer enigmático porque no lo puedo creer. No estoy indignado, pero ya me tienen podrido", dijo Ángel De Brito en su programa.