El rugby tendrá un gran fin de semana

Fotos DEFINICIÓN. Entre Lawn Tennis y Old Lions saldrá el campeón del Torneo Súper X.

15/09/2017 -

La definición del Torneo Súper X Copa Secco, nada menos que con el clásico santiagueño y la gran chance que se jugará Old Lions en Tucumán en la final de la Zona Promoción del Regional del NOA, harán de este un fin de semana apasionante para el rugby, que además tendrá duelos decisivos por los cuartos de final del Anual de Ascenso.

Los viejos leones enfrentarán el sábado a Cardenales, con el acompañamiento de mucha gente que viajará a Tucumán ante la posibilidad de ganar la Zona Promoción en el Regional y meterse en el partido repechaje justo ante Lawn Tennis, para determinar el último lugar de la región en el Torneo del Interior B.

El mismo sábado también habrá actividad del Regional Juvenil, ya que tanto Old Lions como Santiago Lawn Tennis jugarán como locales, recibiendo al Jockey y Gimnasia y Tiro de Salta, respectivamente.

La actividad local se concentrará en el domingo con el plato fuerte de una final entre Lawn Tennis y Old Lions, que dirimirán el título del Súper X.

También el domingo será el turno de los cruces de cuartos de final del ascenso, entre Dorados-Quimilí y Añatuya B-Termas. Para completar la actividad, el domingo desde las 13 se jugará una nueva fecha del circuito de seven femenino, esta vez en Loreto.

Regional del NOA. Sábado: Cardenales vs. Old Lions (16). Torneo Super X. Domingo: Lawn Tennis vs. Old Lions (16.30). Anual de Ascenso. Domingo: Añatuya B vs. Termas (14) y Dorados vs. Quimilí (16)

Seven Femenino: Domingo a las 13 en Loreto.