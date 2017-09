Gol de Emiliano Rigoni en el categórico 5 a 0 del Zenit

15/09/2017 -

El mediocampista argentino Emiliano Rigoni anotó ayer en la goleada de su equipo, Zenit de Rusia, sobre Vardar de Macedonia por 5-0 como visitante, en el debut del grupo L en la Liga de Europa.

El ex Independiente anotó su tanto a los 44 minutos del segundo tiempo tras ingresar a los 21’ de la misma etapa. Además, los volantes nacionales Matías Kranevitter y Emmanuel Mammana, ambos ex River Plate, estuvieron en el once inicial del conjunto ruso, al tiempo que Sebastián Driussi, también con pasado en el "Millonario", ocupó un lugar en el banco de suplente del mismo equipo.

En la misma zona, Real Sociedad de España, con el arquero argentino Gerónimo Rulli (ex Estudiantes de La Plata), goleó a Rosenborg de Noruega por 4-0.

Por otro lado, Alejandro "Papu" Gómez (41’ PT) metió un gol en el triunfo de Atalanta de Italia ante Everton de Inglaterra por 3-0 en Bérgamo, correspondiente al grupo E. l