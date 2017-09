Bournemouth será local de Brighton & Hove Albion

15/09/2017 -

Bournemouth (sin puntos) abrirá hoy la quinta fecha de liga inglesa de fútbol cuando reciba a Brighton & Hove Albion (4 unidades) con Manchester City, del integrante del seleccionado Sergio Agüero, compartiendo la cima las posiciones con su clásico rival United (10).

City (10), por su parte, visitará mañana, con el delantero argentino y su compatriota el zaguero Nicolás Otamendi, a Watford, con el mediocampista tucumano Roberto Pereyra, mientras que su eterno rival de la ciudad hará lo propio en casa ante Everton, el domingo.

Mañana se jugarán además Crystal Palace (Julian Speroni) vs. Southampton (DT Mauricio Pellegrino); Huddersfield Town vs. Leicester; Liverpool vs. Burnley; Newcastle United vs. Stoke City; West Bromwich (Claudio Yacob) vs. West Ham United (Manuel Lanzini); Tottenham Hotspur (DT Mauricio Pochettino, Pablo Gazzaniga, Juan Foyth y Erik Lamela) vs. Swansea City (Federico Fernández).